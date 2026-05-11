Ralf Schumacher manda in pensione Hamilton: "Dia spazio ai giovani, ho il nome giusto per la Ferrari"

Da Ralf Schumacher arriva un duro attacco nei confronti di Lewis Hamilton e Fernando Alonso, i due piloti più esperti (e anziani) della Formula 1. Quarantuno anni l’inglese della Ferrari, 44 lo spagnolo dell’Aston Martin: troppi, secondo l’ex pilota e fratello di Michael Schumacher, che suggerisce alla Rossa di puntare su un profilo più giovane.
- Ralf Schumacher, attacco a Hamilton e Alonso
- Il confronto tra Hamilton e Leclerc
- Consiglio alla Ferrari sul sostituto di Lewis
Ralf Schumacher, attacco a Hamilton e Alonso
Nel podcast “Backstage Boxengasse” su Sky Sport Germania, Ralf Schumacher non è stato affatto tenero nei confronti dei due piloti più longevi del Circus. Pensate: Alonso ha collezionato 23 stagioni in F1, 429 partenze e due titoli mondiali, mentre Hamilton è a quota 384 gare con sette campionati del mondo, record condiviso proprio con Michael Schumacher.
Per il fratello minore dell’ex fuoriclasse della Ferrari, però, è arrivato il momento di “lasciare spazio ai giovani”. E in tal senso la classifica dopo le prime quattro gare della stagione 2026 sembra supportare la sua tesi: a guardare tutti dall’alto in basso c’è il 19enne italiano Andrea Kimi Antonelli, simbolo di una nuova generazione che avanza con forza nel paddock.
Il confronto tra Hamilton e Leclerc
La prima annata di Hamilton in Ferrari, che gli riconosce un ingaggio monstre da 60 milioni annui, è stata assolutamente da dimenticare. Ora il britannico, reduce dal sesto posto di Miami, occupa la quinta posizione nella classifica piloti, a -8 dal compagno di scuderia Charles Leclerc.
Per l’ex pilota tedesco, però, in prospettiva non c’è confronto i due rappresentanti del Cavallino. “Hamilton non ha alcuna possibilità nel lungo periodo contro il Leclerc”. Insomma, in base allo Schumacher-pensiero King Lewis e Alonso “hanno avuto una carriera meravigliosa in Formula 1, ma è ora che lascino i loro posti a fine anno e diano spazio ai giovani”. La motivazione è netta, soprattutto in riferimento a Hamilton: “Ha raggiunto tutto ciò che poteva raggiungere”.
Consiglio alla Ferrari sul sostituto di Lewis
Da Schumacher un consiglio a John Elkann: “Ho un’idea molto chiara su chi potrebbe sostituire Hamilton”. Non ha dubbi, Ralf. Il partner perfetto per Leclerc sarebbe Oliver Bearman: “Merita una chance e credo anche che possa competere con Charles. Si punta a mantenere il marchio Hamilton, ma in giro ci sono tanti giovani di talento che meriterebbe un’opportunità”.
I piani della Ferrari, al momento, restano top secret. E lo stesso vale per quelli di Hamilton, che non sembra ancora intenzionato a prendere in considerazione l’ipotesi del ritiro. Nel frattempo il 21enne di Chelmsford, cresciuto nella Ferrari Driver Academy, farà di tutto per continuare a mettersi in mostra con la Haas. In attesa di una chiamata da Maranello.