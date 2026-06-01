L'ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher, ha sposato il compagno Etienne in una cerimonia sfarzosa a Saint-Tropez. La loro storia travagliata è diventata una serie tv e la moglie Cora dopo vecchi rancori ha fatto gli auguri alla nuova coppia

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Sarà per sempre sì. Il tormentone di Sal da Vinci ben si sposa, è proprio il caso di dirlo, con la notizia delle nozze di Ralf Schumacher. Il fratello di Michael, ha sposato il suo compagno Etienne Bousquet in un matrimonio a Saint-Tropez che sarà anche la puntata finale di una docuserie tv che sta andando in onda su Sky Deutschland incentrata proprio sull’outing dell’ex pilota di F1. Tra gli auguri alla nuova coppia di sposi non sono mancati quelli di Cora Brinkmann, l’ex moglie di Ralf che si è riappacificata dopo un periodo non facile di “guerra” in famiglia.

Le nozze di Ralf Schumacher con Etienne

Ralf Schumacher, ha sposato Etienne Bousquet-Cassagne con una sfarzosa cerimonia a Saint-Tropez (Francia). I due stanno insieme dal lontano 2024, 19 mesi fa, quando l’ex pilota di Formula 1 dal 1997 al 2007 e fratello minore di Michael Schumacher, fece outing con un post social scrivendo: “La cosa più bella nella vita è quando hai al tuo fianco il partner giusto con cui puoi condividere tutto”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vestiti con abiti blu scuro e cravatte azzurre, la coppia si è sposata nella splendida città costiera francese, dando inizio a tra giorni di festeggiamenti.

Gli auguri della moglie Cora, i dissapori del passato

Tra i messaggi di auguri alla nuova coppia di sposi, c’è anche quello di Cora-Caroline Brinkmann, ex moglie di Ralf Schumacher. I due si erano sposati nel 2001 e sono rimasti insieme per 13 anni, avendo un figlio, David che ha intrapreso anche la carriera di pilota senza raggiungere però i livelli del padre.

Nel recente passato, dopo l’outing da parte di Ralf, il loro rapporto si è incrinato, lasciando spazio a diversi contenziosi, dispute, sparate a mezzo stampa, anche uno scontro fisico, con Cora che arrivò persino a bruciare il suo abito da sposa. A inizio anno però gli screzi sono stati appianati e quando Ralf ha annunciato il matrimonio, Cora, insieme al suo nuovo compagno, Steven Bo Bekendam, ha fatto gli auguri all’ex marito: “Io e Steven auguriamo a Ralf ed Etienne tutto il meglio e tanta felicità“.

A differenza della madre, il figlio David ha appoggiato fin dal primo momento l’unione tra il padre ed Etienne: “Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno con cui senti davvero di sentirti molto a tuo agio e sicuro, non importa che tu sia uomo o donna, io ti appoggio al 100% papà e ti auguro il meglio e congratulazioni

La storia di Ralf ed Etienne diventata una serie tv

Sarà la puntata finale, in onda il prossimo 6 giugno. Ralf Schumacher dopo la fine della sua parentesi da pilota è rimasto sulla cresta dell’onda mediatica, diventando un apprezzato commentatore televisivo, sempre schietto e diretto, a volte troppo, come verso la Ferrari.

La storia d’amore poi con Etienne, anche grazie agli strali dell’ex moglie Cora di cui sopra, è diventata oggetto di ispirazione per una docuserie televisiva in onda in 4 puntate su Sky Germania e che appunto culminerà con le nozze tra i due.

Chi è stato Ralf Schumacher in F1

La carriera di Ralf Schumacher e cosa fa oggi. Dieci anni in F1, arrivato con le stimmate di “raccomandato” Ralf Schumacher ha saputo ritagliarsi il suo spazio all’ombra del fratello campionissimo Michael: 182 gare disputate con Jordan, Williams e Toyota, con un ruolino di marcia di 6 vittorie, 6 pole position e 27 podi. Oggi Ralf continua nel mondo della F1 come opinionista ma si è anche aperto una seconda attività e una nuova vita in Slovenia, al confine italiano in Friuli, dove coltiva la sua grande passione per il vino.

Il coming out di Ralf Schumacher: i precedenti nel mondo dei motori

Come in tutti gli sport assurdamente concepiti come “mascolini” e “testosteronici” il coming out di un uomo è ancora visto con diffidenza, quasi un segno di debolezza. Il mondo dei motori non fa eccezione. Sono pochi i casi acclamati di piloti che si siano dichiarati omosessuali, o se lo hanno fatto, come Ralf Schumacher, solo in tarda età.

Negli anni ’70 ci furono la storia di Mike Beuttler (in F1 dal 1971 al 1973), mentre in tempi più recenti hanno fatto coming out l’ex vincitore alla 24 ore di Le Mans Danny Watts, Abbie Eaton e Sarah Moore (entrambe partecipanti alla W Series) e Richard Morris, ex pilota nella Britcar Endurance e fondatore dell’associazione a tutela dell’inclusività nel motorsport, Racing Pride.