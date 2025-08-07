Ralf Schumacher, le dichiarazioni choc dell’ex moglie Cora dopo il divorzio: “Il cognome me lo tengo per fare soldi”

L’ex moglie del pilota non ha nessun intenzione di abbandonare il cognome Schumacher e nega le accuse: “Non sapevo dell’omosessualità di Ralf, altrimenti non mi sarei sposata”

Cora non si nasconde, dopo aver raccontato i mesi difficili a seguito del coming out di Ralf Schumacher, la moglie dell’ex pilota si difende dalle accuse e continua a rimanere aggrappata a un cognome che dal punto di vista economico frutta ancora bene.

Il coming out di Ralf Schumacher

Una vicenda che risale a poco più di un anno fa quando Ralf Schumacher, ex pilota di F1 e fratello del leggendario Michael, decide di fare coming out pubblicando una foto con il compagno Etienne. Nonostante la storia con Cora fosse finita da tempo, è cominciata tra i due una lunga battaglia a mezzo stampa con Cora Brinkmann che è andata all’attacco: “Avrei preferito essere stata coinvolta direttamente da Ralf o che almeno mi avesse reso partecipe della sua decisione. Nel paddock giravano molte voci, a lui ho sempre chiesto spiegazioni ma ha sempre negato”.

Una versione della storia che però è stata smentita dal diretto interessato: “Cora si è congratulata con me ed Etienne a inizio ottobre del 2023 perché pensava che ci fossi sposati. Anche lei era felice e c’è un messaggio che ha inviato a Etienne che lo dimostra. Penso che sia davvero brutto che abbia deciso di diffondere queste bugie”.

Il cognome Schumacher

La saga familiare di cui la famiglia Schumacher, di solito molto restia a divulgare informazioni personale, avrebbe fatto volentieri a meno si allunga con un nuovo capitolo. Cora Brinkmann è stata ospite della trasmissione “Hey Olli” e le sue parole hanno alzato nuovamente un polverone. In particolare ha fatto discutere la sua decisione di non abbandonare il cognome Schumacher dopo la fine del loro matrimonio: “Perché mai dovrei farlo? – ammette senza problemi – Finché mi permette di fare soldi”.

Il patto segreto con Ralf

Nel corso dell’intervista Oliver Pocher prova a mettere alle strette Cora sostenendo che tra lei e Ralf Schumacher ci fosse un accordo: un contratto di 10 anni proprio perché la donna fungesse da “copertura” per nascondere l’omosessualità del pilota. “Se fosse stato così adesso sarei ricca. Nel corso della nostra storia ho avuto dei dubbi e un paio di volte glielo anche chiesto. Ma non lo sapevo altrimenti non mi sarei mai sposato. Significa buttare via la mia vita e i miei anni migliori. Il rapporto con Ralf ora? E’ ancora bloccato sul mio cellulare”.