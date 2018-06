Rally, Tiberio Bettini torna al volante

Torna al volante di una macchina da corsa dopo una lunga pausa, che dura dallo scorso settembre, il reggellese Tiberio Bettini, impegnato questo fine settimana nella gara "di casa", l'undicesimo Rally di Reggello – Citta' di Firenze, valido per la Coppa Italia e per il Campionato Regionale Toscano Aci Sport. Portacolori del Moto Club Spark Reggello, Bettini avra' di nuovo a disposizione la Renault Clio S1600, della Pool Racing, stessa vettura e stessa squadra del 2017, sulla quale sara' affiancato da un nuovo copilota, il pisano Marco Lupi, che vanta esperienze importanti.

Per Bettini ci sara' un doppio obiettivo, nelle strade di casa: quello del riscatto dopo la sfortuna sofferta nella passata edizione, quando si ritiro' per problemi tecnici, oltre a quello di primeggiare tra le vetture a due ruote motrici, in una sfida che si annuncia avvincente. "Finalmente si riaccende il motore – commenta Bettini – dopo nove mesi si torna ad assaporare il gusto delle sfide. Sfide che quest'anno saranno certamente piu' tirate, visto il plateau di partenti che abbiamo a Reggello. Sara' una gara spettacolare, nella quale cercheremo, con il mio nuovo copilota Marco Lupi, i vertici tra le vetture a due ruote motrici, oltre che, personalmente, il riscatto dal ritiro dello scorso anno. Credo che sara' comunque una sfida anche difficile, visto il valore degli avversari e considerando anche il fatto che sono fermo da molto tempo. Ma ci proveremo", sono le parole riportate da Italpress.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 11:50