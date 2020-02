Rami: "Al PFK Sochi non per denaro"

Rami, ex difensore del Milan, ha deciso di accettare l'offerta del PFK Sochi, club che milita nel massimo campionato russo. Una nuova avventura per il centrale difensivo classe 1985, reduce dall'esperienza, non positiva, al Fenerbahce.

"Non ho mai dimenticato che la mia più grande passione è il calcio, non il denaro. Ho una grande carriera alle spalle e non ho nulla da dimostrare a nessuno, voglio solo giocare a pallone", le parole del difensore francese.

SPORTAL.IT | 26-02-2020 09:16