Rami replica a Pamela Anderson: "Davvero disgustoso"

Adil Rami ha meditato la sua replica alle accuse, assai crude, della sua (ormai) ex compagna Pamela Anderson. La loro relazione si è interrotta dopo due anni, nonostante la differenza di età e di provenienza e un certo scetticismo. La loro storia è proseguita, nonostante tutto e ha sfidato i pregiudizi per due anni. Due anni che la Anderson ha definito finti. L’ex milanista ha atteso e ha fornito la sua versione, in un post pubblico con cui nega alcuna responsabilità rispetto alle accuse di Pamela.

“Sono rimasto in silenzio -si legge su Instagram – perché sono sorpreso ed è molto difficile parlare senza interpretare ogni parola. Ma ho troppo dolore nel mio cuore. Voglio dirvi che queste accuse di violenza sono completamente false e non posso lasciarle passare. Ho le allucinazioni. Chi mi conosce sa chi sono e i miei valori. Chi mi conosce sa che è impossibile e non posso fare determinate cose. Se voleva toccarmi nel profondo, lo ha fatto bene. Sa che il mio impegno per la causa della violenza contro le donne è qualcosa che per me è davvero importante. Rispetto troppo le donne! È davvero disgustoso”.

Le parole, a cui è ricorsa Pamela, dipingevano Rami come “un mostro”, capace di mentire e condurre una doppia vita ingannando la propria compagna. La Anderson ha archiviato, prima di questa relazione, tre matrimoni. Il primo con Tommy Lee, batterista dei Motley Crue, che è durato dal 1995 al 1998. Il secondo con Kid Rock nel 2006, matrimonio che è durato appena tre mesi (da agosto a novembre). Il terzo matrimonio con Rick Salomon è tramontato definitivamente nel 2015. A due anni di distanza, l’inizio della storia con il calciatore conclusasi pochi giorni fa.

VIRGILIO SPORT | 01-07-2019 15:27