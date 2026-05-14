Tre precedenti tra le due, tutti vinti dalla 22enne di Delray Beach, l’ultimo assai recente disputato al WTA 1000 di Madrid e che ha visto la 36enne di Bucarest vincere il primo set senza nulla riuscire a fare per arginare la risalita, il riscatto dell’americana capace di dimostrare la qualità del suo gioco meglio su questa terra veloce. Il torneo chiave per arrivare al Roland Garros in piena hype.

Il quadro che offre il tabellone è inevitabile, oltre che riflesso di una variabilità alquanto limitata a questo punto della stagione tennistica: attorno alle 15 sul campo principale del Foro Italico è stata fissata la prima semifinale del singolare femminile, con la sorpresa del torneo, la rumena Sorana Cirstea (n.27 WTA), opposta alla finalista degli IBI25 , la statunitense Coco Gauff attuale n.4 nel ranking mondiale.

Nel giorno della celebrazione del record – l’ennesimo – legato a questa edizione degli Internazionali BNL d’Italia che segna il superamento, per la prima volta nella storia, di più di 400 mila spettatori paganti, Jannik Sinner ha contribuito a edificare la costruzione di un modello eccellente, sia sul versante del reclutamento e della capacità di attrazione sia su quello dell’economia creata attorno all’evento. Il numero 1 del ranking mondiale ha contribuito, mentre sul versante femminile l’amarezza è il sentiment dominante, dopo il saluto inevitabile di Jasmine Paolini e delle altre azzurre a Roma . Un tabellone che non vede nessuna azzurra avanzare e che, a ridosso della fase conclusiva e delle semifinali, esplicita quanto si sia perso nel torneo di casa.

L’incidenza in classifica

La serata del giovedì è programmata la seconda semifinale con due ex campionesse al Foro Italico: la polacca Iga Swiatek salita al n.3 del ranking e quarta nel seeding contro l’ucraina Elina Svitolina capace di mettere in difficoltà ed eliminare Elena Rybakina, la kazaka che insidia in un futuro prossimo l’egemonia di Aryna Sabalenka, la tigre bielorussa numero 1.

Per citare i precedenti, sono sette tra le due avversarie: l’ex tennista migliore al mondo conduce i precedenti per 4 vittorie a 2 contro Elina, ma la 31enne di Odessa ha vinto l’ultima sfida a Indian Wells, ai quarti, nel torneo vinto da Aryna la quale si è regalata il Sunshine Double ribadendo il concetto di Miami.

Su terra battuta comanda, però, la polacca perché la tre volte campionessa a Roma (2021, 2022 e 2024) si è imposta contro la ucraina (trionfatrice delle edizioni 2017 e 2018) nelle due partite andate in scena a Roland Garros 2025 (quarti di finale) e agli Internazionali nel 2021 (sempre nei quarti). Una semi apertissima, sulla carta.

L’assenza significativa di Paolini

Indubbiamente, l’assenza di Paolini pesa nel quadro della prestazione, a Roma, delle tennis azzurro al femminile che versa la cambiale ad altissimo interesse dopo aver esaltato l’impresa, doppia, di Jasmine nell’edizione 2025 nel singolare e nel doppio, in coppia con Sara Errani. Il problema al piede è temuto, da trattare con la massima cautela, ma la sola tennista toscana non poteva e non doveva reggere in completa solitudine la possibilità di arrivare in fondo al torneo.

Peccato per Paolini, che con questo suo cambio punti si risveglia fuori anche dalla Top 10 a valle di un periodo complesso, perso il suo best ranking al 4° posto e la separazione dal coach che la aveva seguita per un decennio, Renzo Furlan.

Ma anche per le altre soprattutto Elisabetta Cocciaretto che pure avevano dimostrato tempra e grinta alla Billie Jean King Cup, ma che non ha superato il terzo turno agli Internazionali sprecando un’occasione, in casa, superba e che invece lo stesso Darderi, ad esempio, ha saputo cogliere.

Il presidente Mattarella al Foro Italico

A Roma, contrariamente all’anno passato, il tennis femminile inverte la tendenza. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà di nuovo al Foro Italico, ha annunciato il Quirinale, ma stavolta seguirà la finale maschile dopo aver gioito, appena 12 mesi fa, per Jasmine Paolini e la sua doppia impresa.