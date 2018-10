Ramos: "Cacciare Lopetegui è da pazzi"

Il Real Madrid è in crisi di risultati e già si sussurra di un possibile esonero di Julen Lopetegui. I blancos non segnano da quattro partite e sabato hanno perso contro l'Alaves. Non è assolutamente d'accordo il capitano Sergio Ramos, che si schiera con l'allenatore: "C'è chi prende questo genere di decisioni, ma non è mai positivo esonerare un allenatore. Sarebbe una cosa da pazzi".

"Abbiamo avuto delle occasioni nel primo tempo, abbiamo iniziato bene la partita, sicuramente la situazione in cui ci troviamo ha pesato e non abbiamo segnato, Penso che l'Alavés abbia riscosso un premio eccessivo per quella che è stato la partita, anche se è vero che nella seconda parte non siamo stati all’altezza", sono state invece le parole dell'ex commissario tecnico della Nazionale spagnola dopo la debacle.

SPORTAL.IT | 07-10-2018 13:45