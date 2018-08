Ramos punzecchia Ronaldo

Sergio Ramos è stato premiato a Montecarlo come miglior difensore della scorsa edizione di Champions League.

Tra i tanti titoli assegnati, ha fatto discutere la vittoria di Luka Modric come UEFA Player of the Year, premio che secondo molti sarebbe dovuto andare a Cristiano Ronaldo.

Ecco cosa ha detto il capitano dei blancos: “Cristiano è arrabbiato non perchè ha vinto Modric, ma perchè non ha ricevuto lui il titolo. Credo che ci sia un solo giocatore che meritava di vincere questo premio e per me quello è Modric”.

