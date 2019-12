Ramsey diventa un problema: la soluzione della Juventus

Aaron Ramsey continua a rappresentare un problema in casa bianconera, con il gallese che venerdì non si è allenato con il resto della squadra e Maurizio Sarri chiamato a far nuovamente fronte all'emergenza in vista della sfida di domenica contro l'Udinese.

L'ex Arsenal non sarà infatti a disposizione e il tecnico della Juventus chiederà nuovamente un sacrificio a Federico Bernardeschi: sarà infatti lui a giocare nella posizione di trequartista contro i friulani, in una posizione per lui non naturale ma in cui si è già visto in passato.

Riguardo Ramsey, i tempi di un suo ritorno dovrebbero essere maturi mercoledì prossimo, quando la Juventus sarà di scena a Genova per affrontare la Sampdoria.

SPORTAL.IT | 14-12-2019 10:36