Ramsey: "La Juventus è come una famiglia"

Aaron Ramsey in un'intervista alla BBC si è detto molto soddisfatto dei suoi primi mesi alla Juventus: "Ronaldo era come tutti gli altri ragazzi, molto accogliente. Cristiano ti fa sentire come se stessi parlando con un giocatore qualsiasi, c'è un clima familiare in questa società e tutti sono molto motivati e concentrati".

Il rapporto con Sarri: "Finora è stato fantastico, ci sono state nuove idee e nuove indicazioni che stiamo lavorando duramente per mettere in pratica. Stiamo lentamente migliorando in quello che ci chiede".

Il big match con l'Inter: "Conte li ha organizzati davvero bene e non hanno perso punti. Sarà una sfida difficile perché hanno giocatori fantastici e dovremo stare attenti per ottenere i tre punti".

SPORTAL.IT | 04-10-2019 21:15