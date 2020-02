Ramsey, si scatenano i rumors in Inghilterra

I tabloid inglesi si scatenano sul destino di Aaron Ramsey, che nelle ultime settimane ha perso il posto da titolare alla Juventus. Sarri, che lo vede come trequartista, contro Napoli e Fiorentina lo ha lasciato in panchina, a Verona lo ha invece impiegato solo negli ultimi venti minuti di partita.

Secondo il Sun i bianconeri starebbero già cercando all'estero potenziali acquirenti per il giocatore: in caso di cessione Ramsey, arrivato a parametro zero, potrebbe fruttare una buona plusvalenza.

SPORTAL.IT | 10-02-2020 12:18