Ramsey: ultimo saluto all'Arsenal prima della Juventus

Aaron Ramsey non giocherà più con l'Arsenal, e la sua prossima partita sarà già con la maglia della Juventus.

Il centrocampista gallese si è infatti fermato per un infortunio al ginocchio e con un lungo post su Instagram ha voluto salutare una volta per tutte i Gunners e i loro tifosi, prima di cominciare la sua nuova avventura in Italia.

"Mi rattrista dire che la partita contro il Napoli è stata la mia ultima partita con la maglia dell'Arsenal – ha scritto -. È stato un viaggio, dentro e fuori dal campo, e sono successe tante cose in 11 anni. Ero un ragazzino quando sono arrivato e me ne vado come un uomo".

SPORTAL.IT | 01-05-2019 22:16