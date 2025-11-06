Rangers-Roma dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Europa League 2025/2026

Le informazioni utili sulla quarta giornata di Europa League: tutto su formazioni, arbitro e diretta tv e streaming sui giallorossi in questa 4° giornata

Con un risultato non proprio esaltante alle spalle, la Roma di Gian Piero Gasperini cerca di ritrovarsi anche in Europa League, in trasferta contro i Rangers. La sconfitta subita dal Milan ha il suo peso anche se si è consumata a San Siro, ma Glasgow non è Milano e la formazione studiata dal tecnico potrebbe aggiustare i conti e riscattarsi anche in Europa dopo il Viktoria con gli inserimenti giusti, guadagnando punti e classifica. Appuntamento questa sera, giovedì 6 novembre, alle ore 21:00 con una partita già importante.

La situazione della Roma

La Roma di Gasperini deve trovare la quadra anche sul fronte della competizione europea, che è giunta ormai alla sua quarta giornata contro un avversario abbordabile che, sulla carta, non minaccia i giallorossi in una zona della classifica da migliorare. La squadra capitolina arriva però a questo appuntamento con risultati negativi da cancellare sia in campionato sia in Europa. I Rangers non sono minacciosi sulla carta e la Roma deve approfittarne per mettere via punti decisivi contro la squadra fanalino di coda in questa competizione.

Ricapitolando, dunque, di seguito troverete le informazioni per il match in calendario questa sera, 6 novembre ottobre:

Partita: Rangers – Roma

– Stadio: Ibrox Stadium, Glasgow

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Streaming: SkyGO, NOW

Data: 6 novembre 2025

Orario: 21

Competizione: Europa League

Dove vedere Rangers-Roma in diretta tv

Per quanti intendono seguire in diretta tv la sfida dell’Olimpico, tra Roma e Rangers, la partita valida per la quarta giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Rangers-Roma in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Roma e Rangers a Glasgow in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto. Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.

Probabili formazioni

Passiamo al capitolo probabili formazioni. Gasp prova a risolvere i problemi scaturiti dall’infortunio di Paulo Dybala grande assente di questa trasferta in Scozia con una formazione rivista ma efficiente e di certo motivata a chiudere la partita con risultato pieno. Ecco le formazioni che potremmo vedere questa sera:

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Djiga, Cornelius, Souttar, Aarons; Barron, Raskin, Meghoma, Moore; Danilo, Chermiti. All.: Röhl.

(3-4-2-1): Butland; Djiga, Cornelius, Souttar, Aarons; Barron, Raskin, Meghoma, Moore; Danilo, Chermiti. All.: Röhl. ROMA (3-4-2-1): Svilar; N’Dicka, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All.: Gasperini.

L’arbitro, VAR e AVAR

L’arbitro di Rangers-Roma sarà i danese Morten Krogh, assistito da Rasmussen e Bramsen, quarto ufficiale Kristoffersen; al Var il belga Van Driessche, avar il francese Delajod.