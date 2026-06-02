Rangnick, arriva una bruttissima notizia nel giorno in cui Glasner ufficializza l'addio al Crystal Palace e strizza l'occhio al Milan

Il ct dell'Austria, che resta in pole per diventare il direttore tecnico dei rossoneri, perde Chris Baumgartner, il suo giocatore più rappresentativo

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Oliver Glasner lascia il Crystal Palace. Il club ha salutato il tecnico austriaco che piace al Milan con un video condiviso su X, mentre lo stesso Glasner ha scritto una lettera aperta per ringraziare tutti dopo la sua esperienza in Inghilterra, con ben tre trofei vinti tra cui la recente Conference League. Per l’allenatore ora si prospetta la possibilità di firmare con i rossoneri. Non è un mistero che sia il preferito di Ralf Rangnick per la panchina in caso di suo approdo a Milano ma per il possibile nuovo dt del Diavolo è arrivata oggi una brutta notizia.

L’Austria perde il suo uomo migliore

Christoph Baumgartner, il giocatore più in forma dell’Austria allenata da Rangnick, è infatti fuori gioco e salterà il Mondiale a causa di un infortunio rimediato ieri durante il riscaldamento prima dell’amichevole contro la Tunisia. Un colpo devastante, sia a livello emotivo che in termini di prestazioni. Il giocatore del RB Lipsia è arrivato ai Mondiali negli Stati Uniti nella migliore forma della sua carriera, avendo segnato 17 gol e fornito otto assist in Bundesliga in questa stagione. Inserito nel girone con Argentina, Giordania e Algeria, l’Austria era entusiasta del suo ritorno ai Mondiali dopo 28 anni. L’infortunio di Baumgartner è stato un duro colpo per lo staff tecnico austriaco.

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Baumgartner detiene il record per il gol internazionale più veloce della storia, segnato contro la Slovacchia dopo soli sei secondi dall’inizio della partita. Dal punto di vista fisico, non aveva subito infortuni muscolari dal 2021 e aveva saltato solo due partite negli ultimi due anni a causa di un trauma cranico.

Rangnick amareggiato

“Forza, Baumi”, gli ha scritto il suo club, l’RB Leipzig, pochi minuti dopo la diffusione della notizia, dopo che anche lo staff medico aveva confermato che non c’era alcun miracolo possibile per la guarigione del giocatore. “Questa è senza dubbio una notizia molto amara per Christoph e per noi come squadra. È un giocatore molto importante e una figura chiave all’interno del gruppo“, ha dichiarato il commissario tecnico della nazionale Ralph Rangnick, profondamente colpito dalla notizia. “Ora tutti i nostri sforzi sono concentrati nell’inviargli tutto il nostro supporto affinché guarisca al meglio”.

La risposta del ct

Entro la fine della settimana Rangnick dovrà dare una risposta al Milan: i vertici di Vienna vorrebbero blindarlo anche oltre la prossima Coppa del Mondo: oltre alla proposta di Ibra e Cardinale, sul suo tavolo c’è da tempo la possibilità di rimanere il selezionatore dell’Austria con stipendio raddoppiato, tutto verrà comunque deciso prima dell’inizio dei Mondiali, c’è da vincere anche le resistenze di Ibra. L’Austria , che esordirà contro la Giordania nel girone dell’Argentina , ieri sera ha vinto 1-0 non senza sofferenze con la Tunisia. Decisivo il gol di Sabitzer nella ripresa.-