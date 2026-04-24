Ranieri, l’addio alla Roma e il richiamo della Nazionale: a 74 anni la sfida più estrema della sua carriera

La notte non ha portato consiglio né sorprese a Trigoria: è separazione tra la Roma e Ranieri, il comunicato. Insanabile la frattura creatasi con Gasperini

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Claudio Ranieri lascia la Roma, ora è ufficiale. La notte non ha portato consiglio né sorprese: il senior advisor dei Friedkin chiude la sua esperienza da consulente dopo la frattura ormai insanabile con Gian Piero Gasperini. A 74 anni, però, per “Sir Claudio” non è ancora il momento del riposo. All’orizzonte si apre una nuova sfida con la Nazionale, la più estrema della sua già straordinaria carriera. C’è un’Italia da ricostruire e Ranieri potrebbe diventare il punto di riferimento di una rivoluzione che riguarda l’intero movimento calcistico del Paese.

Roma-Ranieri, l’addio è ufficiale: il comunicato

Già nella serata di ieri vi avevamo raccontato come la decisione fosse ormai presa. Ranieri saluta la Roma dopo il capolavoro della scorsa stagione da allenatore e dopo aver provato, per amore del club, a riportare la squadra in Champions League anche nel ruolo inedito di senior advisor. Con Gasperini, però, la sintonia non è mai nata. Le critiche sul mercato e le tensioni con lo staff medico – scelto proprio da Ranieri – hanno reso inevitabile la rottura, esplosa prima della gara di campionato contro il Pisa.

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Oggi l’annuncio è arrivato l’annuncio ufficiale: “L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi”.

La scelta dei Friedkin su Gasperini

La nota del club traccia anche la linea per il futuro. I Friedkin hanno infatti deciso di affidare il progetto tecnico a Gasperini, ora uomo centrale della nuova Roma. “Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto” si legge.

Poi il passaggio chiave: “Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia”. La scelta è fatta: sarà l’allenatore di Grugliasco il perno del nuovo ciclo giallorosso.

Ranieri e il richiamo della Nazionale

Perché non attendere la fine della stagione prima della separazione? La risposta potrebbe arrivare presto dallo stesso Ranieri, ma il pensiero corre inevitabilmente alla Nazionale. Potrebbe essere l’azzurro – oggi più che mai sbiadito – a spiegare l’accelerazione dei tempi. Il suo nome, del resto, è accostato a quello di Giovanni Malagò, ex numero uno del Coni e possibile nuovo presidente della FIGC.

L’Italia arriva da un momento sportivamente drammatico. Vanno raccolti i cocci del disastro di Zenica, epilogo inevitabile di un movimento allo sbando in cui manca ogni cosa: strutture, idee, possibilità, ma soprattutto calciatori.

A 74 anni la sfida più estrema della carriera

Calciatore, allenatore, senior advisor, possibile direttore tecnico della Nazionale. Una vita intera nel calcio, tra l’Italia e l’Europa. A 74 anni Ranieri potrebbe affrontare la sfida più estrema della sua carriera. Dopo aver compiuto l’impresa irripetibile del Leicester campione d’Inghilterra (dieci anni dopo le Foxes sono retrocesse in League One), oggi potrebbe essere chiamato a un’altra missione impossibile: ricostruire l’Italia.

Un ruolo da direttore tecnico che lo porrebbe al centro del progetto di rilancio di una Nazionale quattro volte campione del mondo, ma incapace di qualificarsi agli ultimi tre Mondiali. ‘Sir Claudio da Testaccio’ è pronto a compiere l’ultimo prodigio.