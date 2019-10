Ranieri blocca la Roma, altri due giallorossi ko. Super Nainggolan a Cagliari

Nuovo passo falso della Roma di Fonseca, che non va oltre lo 0-0 a Genova contro la Sampdoria, guidata per la prima volta da Ranieri dopo l'esonero di Di Francesco. Nel primo tempo la partita è noiosa e fanno notizia solo i due ennesimi infortuni per i giallorossi: Cristante esce subito per un problema all'inguine, Kalinic fuori per guai al ginocchio prima dell'intervallo.

Nella ripresa partita più viva, soprattutto nel finale, ma il risultato non si sblocca. L'espulsione di Kluivert per doppia ammonizione affossa definitivamente le speranze dei capitolini.

La squadra di Fonseca viene così scavalcata al quinto posto dal rampante Cagliari di Maran, che piega in casa la Spal per 2-0, confermando così il buon momento di forma (quarta vittoria nelle ultime sei partite per i sardi). Apre le danze Nainggolan al 9' con una splendida conclusione dalla distanza che fa esplodere la Sardegna Arena, raddoppia Faragò nella ripresa, su assist di Simeone.

Il Torino di Mazzarri cade a Udine: i friulani si impongono di misura grazie alla rete di Okaka al 41', su sponda di testa di Mandragora. Dopo uno spento primo tempo i granata si risvegliano parzialmente nella ripresa ma Belotti non è fortunato. Nel finale è anzi la squadra di Tudor a sfiorare il raddoppio con De Paul.

SPORTAL.IT | 20-10-2019 17:03