Ranieri: "Ci mancano i gol di Dzeko"

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri in conferenza stampa ha spronato i suoi in vista della volata finale per la qualificazione in Champions: "E' presto per dire se siamo usciti dal periodo negativo, ma la prova con la Samp ha dato fiducia a tutti. Ora dobbiamo continuare così".

Il mister testaccino si rivolge soprattutto a Edin Dzeko: "Quando il bomber della squadra non segna, i suoi gol mancano sempre. Lui ci ha abituato a stare tra i 18-25 gol l'anno, ma comunque gioca bene e ci mette impegno".

Il prossimo avversario: "L'Udinese è l'avversario più difficile per noi in questo momento, è una squadra caparbia che si chiude e riparte. Sono molto preoccupato e dovremo essere molto attenti e intelligenti. Avremo bisogno dell'aiuto dei nostri tifosi, che ci incoraggino perché l'obiettivo è là".

SPORTAL.IT | 11-04-2019 12:01