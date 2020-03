Ranieri e Nicola insieme contro il Coronavirus

Sulle pagine del Secolo XIX i tecnici della Sampdoria e del Genoa Claudio Ranieri e Davide Nicola hanno lanciato messaggi di speranza in piena emergenza Coronavirus: "Sono convinto che ce la faremo tutti e quando ripartiremo, quando avremo vinto questa battaglia collettiva, da squadra e non da singoli individui, ci guarderemo con occhi diversi, scopriremo altre sfumature che prima sembravano banali, superflue. Mai, come in questi giorni, siamo lontani fisicamente tra di noi, ma per certi versi siamo molto più vicini di sempre, perché siamo tutti nella medesima condizione", ha detto Ranieri.

"Non è il mio campo, però è il nostro mondo – le parole di Nicola -. È servito tempo per capire la reale portata di questa pandemia. Per comprendere che passeggiare per strada, baciare i propri figli, esultare dopo un gol, stringere la mano a un amico sarebbe diventato un gesto da evitare. Sbagliato. Dannoso. Il nostro campo è la Terra e non ha confini. Ce lo sta insegnando questo nemico micidiale ed invisibile. E' un virus, corre veloce: per sconfiggerlo ci vuole tempo, ovvero capacita' di adattamento. Non abbiamo difese ma siamo in partita: sette miliardi di persone, tutti in campo a supportarci".

SPORTAL.IT | 16-03-2020 15:58