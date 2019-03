Ranieri ha capito il male della Roma

Dopo la vittoria sull'Empoli al debutto, Claudio Ranieri è incappato in due pesanti sconfitte contro Spal e Napoli che complicano la corsa al quarto posto.

E se dopo il ko di Ferrara il tecnico testaccino era stato duro con la squadra, ora sembra spuntarla il fatalismo: “Stiamo cercando di fare di tutto. Abbiamo preso gol al primo affondo del primo tempo, eravamo riusciti a pareggiare, onestamente non so nemmeno come, poi nella ripresa alla prima azione abbiamo preso gol. Non ci arrendiamo, ma sul piano atletico siamo indietro, gli altri corrono più di noi. Il Napoli in questo momento è una squadra in fiducia, gioca meglio, fa correre la palla, cambiano sempre posizione e lo fanno molto bene".

L'ex tecnico del Fulham però non vuole arrendersi: “Pentito di essere tornato? Mai, anche se da fuori alcune cose si capivano e da dentro si vedono meglio. Comunque la qualità c’è, voglio condurre la barca in porto nel miglior modo possibile. Ad alcuni giocatori devo dire grazie perché non giocano al meglio come Manolas, De Rossi, Kolarov e anche Dzeko, in questo senso penso che i ragazzi abbiano reagito a ciò che avevo detto dopo la partita contro la Spal. Per fortuna torniamo subito in campo".



SPORTAL.IT | 31-03-2019 19:15