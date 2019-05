Ranieri: 'Il futuro non è compito mio'

Il mister della Roma Claudio Ranieri in conferenza stampa ha espresso cautela nei confronti del Genoa, prossimo avversario della squadra capitolina: "Una partita difficile, hanno battuto Atalanta, Lazio e Juventus. Mi aspetto una gara molto difficile".

Alla domanda su che modulo pensa di usare, se un possibile 4-3-3, ha confermato che "è logico che si pensi al 4-3-3, la squadra è stata costruita per questo e per avere il trequartista dietro la punta. Vediamo, studierò bene l'avversario, già lo sto studiando. Tirando le somme di tutti gli allenamenti svolti, proverò a tirar fuori la migliore formazione possibile".

Per quanto riguarda poi il discorso Champions, in relazione al possibile ridimensionamento dopo Ferrara, si esprime così sul futuro prossimo della squadra: "Sono venuto qua per aiutare la squadra con l'aiuto dei tifosi. E' il mio obiettivo, tutto il resto non conta. Sono uomo di campo, cerco di fare il massimo di quello che mi è stato chiesto. Ho chiesto aiuto ai tifosi e ce lo stanno dando. Spero sia così fino in fondo, poi non sarà compito mio".

SPORTAL.IT | 03-05-2019 12:14