Ranieri: Insigne come Zola, la Pazza Inter è in buone mani

“Sarri lo stanno conoscendo e amando anche in Inghilterra, io sono stato una settimana a vedere i suoi allenamenti e c’è un bell’ambiente. Non so se possa vincere il campionato il suo Chelsea ma lottare fino in fondo sì”. Ospite di Radio anch’io sport Claudio Ranieri ha parlato dei temi di attualità, soffermandosi sul momento-no della sua ex Roma: “La Roma ha preso giovani in gamba ma hanno bisogno di maturare, penso sia stata la risposta del presidente al fatto che non hanno lo stadio, bisogna aiutare la squadra. Certo non basta la qualità tecnica ma conta anche il carattere e la forza psicologica, devono reagire e far vedere che hanno quelle qualità che li hanno portato alla Roma. Non credo che l’assenza dalla città del presidente influisca, al Chelsea Abramovich non c’è da una vita eppure i Blues hanno vinto tutto. Il ritiro di Totti? Non so se è stata una sua idea o se è stato costretto a farlo. Mi ha invitato alla presentazione del suo libro e ci andrò”.

Ranieri era a San Siro per Inter-Tottenham: “Devo dire che gli Spurs hanno giocato molto bene, così come la Samp contro l’Inter, ma le grandi squadre si formano anche grazie a queste imprese. Per l’Inter sono vitamine importanti, la Pazza Inter è in buone mani e sta a Spalletti farla crescere”. Un passaggio anche sul Napoli e sulla svolta tattica di Insigne attaccante centrale: “Mi sembra di rivedere in Insigne Gianfranco Zola, che ebbi al Napoli e ritrovai al Chelsea quando mi disse che avevo ragione. L’intuizione di Ancelotti è sublime”. Svicola infine Ranieri sulle domande legate al futuro: La voglia è tanta, dove c’è un buon progetto, 50% in Italia e 50% all’estero. Io alla Roma al posto di Di Francesco? Vi saluto, buona giornata”.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 24-09-2018 09:47