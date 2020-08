Ranieri: "Lavoriamo per partire forte"

“Lavoriamo per una grande partenza, non dobbiamo più soffrire come l’anno scorso”. Queste le parole di Claudio Ranieri nella sua prima intervista della stagione rilasciata in esclusiva ai media ufficiali della Sampdoria.

“Questa squadra ha giocato con diversi moduli la scorsa stagione. Non sono innamorato di un sistema, sono innamorato dei miei calciatori. Da loro pretendo il massimo e l’anno scorso me l’hanno dato, quest’anno si riparte con ancor più determinazione. Sarà un campionato strano fino a quando i tifosi non potranno tornare negli stadi. Senza la gente è un calcio che non ha sapore: si gioca per loro, per essere trascinati dalla tifoseria e trascinarla a nostra volta”.

OMNISPORT | 28-08-2020 13:45