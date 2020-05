Ranieri mette nel mirino l'Inter

"Adesso che sappiamo con certezza la data della ripresa, ci potremo concentrare al massimo per questa sfida". Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, puo' finalmente mettere nel mirino la sfida al 'Meazza' con l'Inter, recupero della 25esima giornata che si terra' il 20 giugno, data della ripartenza dei doriani dopo la lunga pausa per l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19.

"Credo sia giusto ricominciare con tutte quelle squadre che devono recuperare la giornata persa, cosi' ci rimetteremo tutti quanti in pari – ha detto a Skysport24 il 68enne allenatore romano, pronto ad una lunga serie di partite per concludere la stagione – La cosa piu' importante per noi, per me e per lo staff e' stata non caricare troppo i ragazzi. Leggendo diversi infortuni che hanno subito altre squadre, mi sono raccomandato di aumentare i carichi gradualmente. Certo, sara' una grossa incognita perche' i giocatori non stanno mai fermi due mesi".

SPORTAL.IT | 31-05-2020 16:28