Ranieri non ci sta: 'Volevamo vincere'

La Roma fallisce il sorpasso al Milan e resta in quinta posizione, a -1 dai rossoneri, dopo il pareggio in casa dell'Inter.

L'1-1 di San Siro non soddisfa del tutto Claudio Ranieri, che ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': “Eravamo venuti qui per cercare di vincere, Handanovic ha fatto una gran parata alla fine, ma nel secondo tempo ci siamo schiacciati troppo. Comunque un pareggio qui ci può stare".

A Ranieri, da grande conoscitore del calcio internazionale, è stato chiesto anche un parere sulle eliminazioni subite da Juventus e Napoli tra Champions ed Europa League: "All'estero c'è meno tattica, meno allenamento ma si spinge sempre al 100%, chi non riesce ad adattarsi resta fuori. Quando ero a Leicester, la maggior parte dei miei giocatori veniva da Londra o da Manchester. Ho fatto costruire una sala mensa per non farli tardare, c'è meno stress psicologico, tutto pesa di meno”.



SPORTAL.IT | 20-04-2019 23:26