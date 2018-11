Ranieri parte forte, Sarri crolla

Arriva alla 13a giornata la prima sconfitta per il Chelsea di Maurizio Sarri. I Blues sono stati infatti battuti per 3-1 dal Tottenham nella partita più importante del turno di Premier League. Gli Spurs fanno quindi le prove generali in vista della partita di Champions League contro l’Inter, vincendo grazie ai gol di Alli e Kane nei primi qunidici minuti. Son fa tris in avvio di ripresa, inutile la rete di Giroud.

Per il Chelsea è un ko pesante, che costa il sorpasso dello stesso Tottenham al terzo posto con 30 punti contro i 28 della squadra di Sarri e la frattura dal duo Manchester City-Liverpool, in prima e seconda posizione distanziati di due punti (35-33) dopo le facili vittorie in trasferta rispettivamente per 4-0 sul West Ham (doppietta di Sané) e per 3-0 sul Watford. Deludente 0-0 per il Manchester United in casa contro il Crystal Palace.

Ottima invece la partenza di Claudio Ranieri sulla panchina del Fulham che vince 3-2 lo scontro diretto con il Southampton, agganciato al penultimo posto della classifica con 8 punti: decisiva la doppietta di Mitrovic, in gol per i Cottagers anche Schurrle.



SPORTAL.IT | 24-11-2018 21:15