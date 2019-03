Mister Ranieri torna in panchina per la Champions della Roma

La Roma volta pagina. E torna al passato. Salvo colpi di scena toccherà a Claudio Ranieri raccogliere l’eredità di Eusebio Di Francesco e salvare il salvabile nella tormentata stagione dei giallorossi.

La panchina del tecnico abruzzese è saltata dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League ad opera del Porto e il compito di fare in modo che la squadra prenda parte anche alla prossima edizione della Champions sta per essere affidato al tecnico testaccino, fresco di esonero dal Fulham, ma cuore giallorosso doc, al punto di essere l’unico tra gli allenatori interpellati ad aver accettato di fare il traghettatore fino al termine della stagione, con la missione quarto posto, ipotesi non presa in considerazione da Paulo Sousa e Donadoni.

Di Francesco lascia con un bilancio di un terzo posto, conquistato nello scorso campionato, e soprattutto di una semifinale di Champions League, traguardo ottenuto nella passata edizione della manifestazione quando, dopo aver eliminato a sorpresa il Barcellona nei quarti di finale, i giallorossi si arresero al Liverpool al termine di due sfide spettacolari. I Reds si sarebbero poi arresi a Kiev al Real Madrid.

Per Ranieri sarebbe la seconda esperienza sulla panchina della Roma dopo quella tra il settembre 2009 e il febbraio 2011, con scudetto sfiorato nella stagione 2009-2010.

In quella stagione i giallorossi furono protagonisti di un appassionante testa a testa con l’Inter di José Mourinho, in grado di centrare lo storico Triplete aggiudicandosi, oltre alla Champions League nella finale di Madrid contro il Bayern Monaco, anche la Coppa Italia, nella doppia finale proprio contro la Roma, e appunto il campionato, complice la sconfitta casalinga di Totti e compagni contro la Sampdoria nella quartultima giornata, due settimane dopo che la Roma era riuscita a superare l’Inter in classifica grazie al pareggio dei nerazzurri a Firenze.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 09:05