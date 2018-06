Ranieri punta su Giappone e Senegal

L'ex tecnico del Nantes Claudio Ranieri a Radio Anch'io Sport ha parlato di Russia 2018: "È un buon Mondiale, partite difficili con tutte le Nazionali all'altezza da un punto di vista tattico. Molte partite sono state decise dalle punte, senza di loro non si può certo andare avanti. Perso il fair play? Ci sono molte tensioni perché tutti vogliono vincere. È una cosa che fa male anche se è normale. La Germania che fa gol al 95' con la panchina che commette quelle sciocchezze non dovrebbe accadere mai".

"Chi può essere il Leicester del Mondiale? A me piace molto pensare al Giappone e al Senegal, due squadre molto simpatiche. Gli africani, con un allenatore di colore, stanno facendo grandi cose. Li vedo bene entrambi come squadre simpatia. Netta prevalenza di squadre europee? Credo che squadre come Giappone e Senegal pian piano stiano avanzando e arriveranno al livello delle altre. Ci sarà presto un'uniformità tecnica in giro per il mondo".

SPORTAL.IT | 25-06-2018 11:45