Ranieri: "Quagliarella sublime. Candreva? Fatti nostri"

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri analizza la vittoria sul Crotone per 3-1 ai microfoni di Sky Sport: “Stavamo vincendo 2-0 e pressando bene ma non si può sempre rispondere colpo su colpo. Avremmo dovuto essere più attenti e sereni in occasione del rigore. Abbiamo ricominciato subito nella ripresa a spingere, ma avremmo dovuto essere più calmi. Quagliarella è un giocatore sublime, ma va gestito e aiutato a esprimersi al meglio. E’ importante per noi, però poi sta a me metterlo nel momento giusto. Candreva? Sono fatti nostri. L’obiettivo finale sono i 40 punti. Anzi, 43. Lo ha chiesto Ferrero: i presidenti vogliono sempre di più”.

OMNISPORT | 19-12-2020 21:39