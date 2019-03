Effetto Ranieri, Schick e Var: la Roma si rialza

Con tanta sofferenza, ma alla fine la prima Roma del Claudio Ranieri-bis è vincente. Tornato sulla panchina giallorossa dopo otto anni, l’ex allenatore del Fulham ha riportato il sorriso in casa dopo l’eliminazione dalla Champions League, costata il posto a Di Francesco, battendo 2- l'Empoli. Più di qualche scoria si è vista, a livello di stanchezza fisica, ma anche di tensione dopo la settimana difficile sfociata nel cambio di guida tecnica, senza dimenticare i tanti assenti che hanno costretto Ranieri a schierare una formazione obbligata. La Roma sale così a 47 punti, a -3 dall'Inter, mentre l’Empoli resta a 22, solo un punto in più rispetto al Bologna terzultimo.

Tutti i gol nel primo tempo: Roma subito avanti con un gran gol dalla distanza di El Shaarawy al 9', due minuti dopo però è già 1-1 grazie a un’autorete di Juan Jesus, di testa. L’Empoli sfiora il sorpasso con una punizione di Pasqual che termina sul palo, la Roma ringrazia e torna in vantaggio al 33’ con un colpo di testa di Schick su cross di Florenzi. Nella ripresa la Roma soffre la reazione dell’Empoli, Florenzi si fa espellere nel finale per doppia ammonizione, Krunic trova il 2-2 all’87’, ma Maresca annulla dopo consulto con il Var per un fallo di mano di Oberlin.

La gara dell’Olimpico ha chiuso una ventisettesima giornata che ha visto ulteriormente dilatarsi il vantaggio della Juventus sul Napoli: tra la capolista, che ha schiantato l’Udinese, e gli azzurri, fermati sull’1-1 sul campo del Sassuolo, i punti di distacco sono 18. Sempre interessante la lotta per la Champions League, con il Milan e l’Inter che hanno vinto, così come l’Atalanta corsara a Genova con la Sampdoria, in match caratterizzato dalle grandi polemiche per il comportamento di Gian Piero Gaseprini, mentre la Lazio, dopo essere passata in vantaggio con un gran gol di Ciro Immobile, non è andata più in là del pareggio sul campo della Fiorentina. In zona salvezza la cura a cui Sinisa Mihajlovic sta sottoponendo il Bologna fa effetto (2-0 al Cagliari), mentre il Frosinone resta a mani vuote con il Torino di un ritrovato Belotti, ed è sempre più indiziato ad accompagnare il Chievo in serie B.



SPORTAL.IT | 11-03-2019 22:40