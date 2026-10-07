Baldini evidenzia il ruolo di Ranieri nel rilancio azzurro, poi parla della collaborazione con Mancini e indica gli Azzurrini già pronti per il salto nella Nazionale maggiore

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L’Italia U21 qualificata agli Europei e la Nazionale maggiore che può ambire al primo posto nel girone di ferro con la Francia in Nations League. È cambiato il vento, finalmente. Merito dell’ottimo lavoro che stanno svolgendo Roberto Mancini e Silvio Baldini. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di loro, meno del ruolo di Claudio Ranieri, forse passato in sordina per via del caos che ha riguardato la FIGC e il presidente – ora commissario – Giovanni Malagò. A evidenziare l’importanza del direttore tecnico e presidente del Club Italia è stato proprio il ct dell’Under 21, che ha rivelato cosa ha fatto sir Claudio prima della sfida decisiva degli Azzurrini contro la Polonia a Pescara. Poi si è soffermato anche sulla sintonia con Mancini, fornendo un consiglio al ct dell’Italia.

Italia non solo Mancini e Baldini, Ranieri figura chiave per il rilancio

Non ci sono soltanto Mancini e Baldini dietro il rilancio dell’Italia. Un ruolo decisivo lo ha avuto anche Ranieri, l’uomo che, come rivelato dal ct dell’U21 a Sky, “tira le fila” tra le due selezioni. “È una persona speciale, ha esperienza, nel calcio ha vissuto diversi campionati, dalla Francia all’Inghilterra alla Spagna”, ha dichiarato l’allenatore di Massa. E poi c’è quel titolo di Premier League conquistato con il Leicester, “una cosa fuori dal comune”, che fotografa lo spessore di Ranieri all’interno del progetto varato da Malagò.

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L’ex tecnico della Roma, oggi presidente del Club Italia, è stato a Pescara con l’U21 e ha seguito tutto il ritiro prepartita con il gruppo. “Ha detto cose bellissime, che hanno stimolato tutti”, ha rivelato Baldini. Con la sua esperienza Ranieri ha trasmesso serenità e carica alla squadra prima della sfida decisiva con la Polonia. E l’Italia ha risposto nel modo migliore: 6-2, primo posto nel girone di qualificazione all’Europeo e pass diretto alla fase finale. “È una figura chiave per traghettare i calciatori da sotto a sopra, sempre in sintonia con Mancini”, ha evidenziato.

La collaborazione con Mancini simbolo della nuova era azzurra

Con Mancini si lavora in assoluta sinergia. E Baldini lascia parlare “i fatti”. “Mi hanno lasciato i migliori, perché dovevano giocare partite cruciali. Questa è collaborazione”. Poi, però, ricorda che i giovani hanno bisogno di giocare per emergere e diventare pilastri della Nazionale. E scatta la tirata d’orecchie alle società, “che dovrebbero investire molto di più, cioè farli giocare e non mandarli in prestito. Altrimenti non possono progredire”. A supporto della sua tesi i risultati della nuova Italia di Mancini nelle quattro partite di Nations League: “Sono stati inseriti dei giovani e si è respirata subito un’altra aria”.

Baldini svela quanti azzurrini sono pronti per la Nazionale maggiore

Non ha dubbi, Baldini: “Per me 11 o 12 sono pronti”. Il riferimento è al grande salto alla corte del Mancio. Tra gli Azzurrini che sono stati “prestati” per raggiungere l’obiettivo Europeo e gli altri che si sono messi in luce, il futuro della Nazionale è finalmente roseo, dopo la notte nera di Zenica. Gattuso aveva gli uomini contati, oggi ci ritroviamo di fronte a un’inattesa abbondanza.

Ndour, autore di una doppietta fantastica contro la Polonia, è destinato a rinforzare la mediana dell’Italia. Ma lo stesso discorso vale per tanti altri talenti dell’U21 come Palmisani, Bartesaghi, Pisilli, Cisse, Koleosho e Liberali, solo per citarne alcuni. Proprio sul centrocampista del Como si è soffermato Baldini: “A calcio deve giocare chi ha le capacità tecniche, la fisicità conta per altri motivi. Se contasse solo il fisico, allora Messi non avrebbe dovuto giocare a calcio”.