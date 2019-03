Ranieri-Roma ufficiale: "Sono felice"

Claudio Ranieri è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. Il club giallorosso lo ha annunciato con un comunicato: il mister testaccino ha firmato fino al 30 giugno 2019.

"Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di no", le prime parole dell'allenatore.

Così il presidente James Pallotta: "Siamo lieti di dare il bentornato a Claudio Ranieri. L'obiettivo che abbiamo in questa stagione è finire più in alto possibile in classifica e ottenere la qualificazione in Champions League. Per questo motivo, abbiamo deciso di chiamare un allenatore che conosca il Club, comprenda l'ambiente e sia in grado di motivare i giocatori. Claudio risponde a tutte queste caratteristiche e si è dimostrato molto entusiasta nell'accettare questa nuova sfida".

SPORTAL.IT | 08-03-2019 17:15