Ranieri: "Samp pronta a combattere"

La Sampdoria, reduce dal preziosissimo successo nel derby della Lanterna con il Genoa, è pronta a ricevere la Juventus, tornata in vetta alla classifica sia pure in coabitazione con l'Inter. "Cercheremo di fare la nostra partita, non ci arrenderemo senza combatterla – ha detto Claudio Ranieri -. Il tridente della Juve è bellissimo ma non so se lo riproporrà con noi e con quali interpreti".

"Visto che giochiamo contro una squadra super tecnica riposare qualche giorno in più avrebbe fatto bene. A questo punto faremo di necessità virtù" ha aggiunto il tecnico blucerchiato.

SPORTAL.IT | 17-12-2019 14:15