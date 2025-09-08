Ranking ATP: Alcaraz è di nuovo re, ma Sinner potrebbe tornare numero 1 anche prima del 2026

L'altoatesino è chiamato agli straordinari e a sperare in un (al momento, improbabile) calo di Carlos per sperare di tornare subito in vetta al ranking

Alcaraz domina Sinner nella finale degli US Open imponendosi per tre set e a uno e si prende titolo, montepremi e trono del raking ATP, spodestando l’azzurro dopo 65 settimane. Jannik potrebbe però anche provare a tornare al comando molto presto. Scopriamo quando e come.

Alcaraz nuovo numero 1 al mondo

Dopo 455 giorni in cui è successo praticamente di tutto, Jannik Sinner è costretto a cedere il trono della classifica ATP a un Carlos Alcaraz in forma straordinaria, capace di imporsi tre set a uno sull’altoatesino con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 6-4 nella finale degli US Open che gli ha permesso di tornare in vetta al mondo per la terza volta in carriera.

Sinner può tornare avanti

Carlitos ha, al momento, 660 punti di vantaggio sull’altoatesino, che in una sola partita ha perso lo scettro del torneo newyorkese e quello del ranking. Sinner ha, però, la possibilità di rimettere la freccia in classifica già prima del 2026. Non è semplice, ma nemmeno impossibile, specie quando a provarci è uno che negli ultimi anni ha fatto vedere cose straordinarie.

Alcaraz infermabile

Ma andiamo con ordine. Perché prima di scoprire come Jannik potrebbe compiere l’impresa, è giusto e doveroso soffermarsi sulla rimonta del murciano, che torna a vincere New York dopo tre anni e sale a 11.540 punti nel ranking. In meno di due mesi, dalla sconfitta di Wimbledon alla vittoria agli US Open, Carlos ha polverizzato lo svantaggio di 3.430 punti e ripreso il primato. A fare ancora più specie, il modo in cui è riuscito a dominare la finale a New York.

Cemento americano poco clemente con Jannik

C’è anche da dire che il cemento americano non è stato particolarmente clemente con Jannik, che, non dimentichiamolo, a Cincinnati è stato costretto al ritiro in finale dopo appena cinque game per un problema fisico. Per tornare avanti, però, ora Sinner dovrà valutare e cogliere al meglio ogni opportunità.

Sinner chiamato agli straordinari

Alcaraz deve, infatti, difendere appena 950 punti, mentre per Jan sono 2.880, da andare a “pescare” tra Tokyo, Shanghai, dove l’anno scorso andò a vincere, e Parigi o, ancora, in uno dei 500 in programma da qui a fine anno (leggasi, Pechino, Vienna e Basilea). Ovviamente, anche Carlos può scegliere di non fermarsi e, allora, per Jannik il 2025 si chiuderebbe inevitabilmente al secondo gradino del ranking.