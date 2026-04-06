Ranking Atp: Sinner e l'operazione sorpasso per il n.1, Alcaraz costretto a vincere Montecarlo

Solo 1190 punti separano l'altoatesino dallo spagnolo che sulla terra monegasca deve difendere 1000 punti avendo trionfato l'anno scorso senza Jannik

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Continua il testa a testa tra Alcaraz e Sinner nel ranking Atp. Lo spagnolo, nella classifica aggiornata, resta primo ma il suo vantaggio nei confronti dell’altoatesino, trionfatore a Indian Wells e Miami, si è fatto sempre più esiguo e a Montecarlo potrebbe esserci il sorpasso.

Poco più di 1000 punti separano Sinner da Alcaraz

Carlos Alcaraz resta al n.1 del ranking con 13.590 punti ma Jannik Sinner è lì, secondo con 12.400 punti. I due sono ben distanziati dal loro più diretto inseguitore, il tedesco Alexander Zverev (3° con 5.205 punti). Fuori dalla top 10, Tommy Paul è rientrato nella top 20 (19°, +3), e spiccano i notevoli progressi dell’argentino Mariano Navone (42°, +18) e del giovane spagnolo Rafael Jodar (57°, +32), vincitori rispettivamente a Bucarest e Marrakech la scorsa settimana.

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Operazione sorpasso

L’azzurro dunque è lontano sono 1.190 punti dal primo posto e può scavalcare Alcaraz raccogliendo 200 punti in più del rivale nel Principato, complice anche un tabellone più agevole. Intanto perdono posizioni Cobolli e Darderi (hanno scartato i punti conquistati lo scorso anno a Bucarest e Marrakech), con l’italoargentino che esce dalla top 20.

Si gioca tutto a Montecarlo, torneo che Alcaraz ha vinto nella passata stagione e quindi con 1000 punti da difendere. L’anno scorso lo spagnolo trionfò a Montecarlo e arrivò in finale a Barcellona, tornei a cui Jannik – complice la squalifica per il caso Clostebol – non prese parte. Sinner ha già iniziato col piede giusto superando il primo turno di doppio sul rosso monegasco assieme a Bergs. Vincere Montecarlo, impedendo a Sinner di aggiudicarsi il torneo, è l’unica possibilità che ha Alcaraz per rimanere numero 1.

La top-ten del ranking Atp

Questi i primi 10 della classifica ATP

1. Carlos Alcaraz (ESP) 13.590 punti

2. Jannik Sinner (ITA) 12.400

3. Alexander Zverev (GER) 5.205

4. Novak Djokovic (SRB) 4.720

5. Lorenzo Musetti (ITA) 4.265

6. Alex De Minaur (AUS) 4.095

7. Félix Auger-Aliassime (CAN) 4.000

8. Ben Shelton (USA) 3.900 (+1)

9. Taylor Fritz (USA) 3.870 (-1)

10. Daniil Medvedev (RUS) 3.610