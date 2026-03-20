Italia, la debacle europea nel ranking Uefa è totale: il Portogallo ci scavalca. Ma c’è una chance per la Champions

Il ranking UEFA condanna la Serie A: niente posto extra, ma resta una flebile speranza per un’Europa allargata a nove squadre

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

C’è un momento, ogni primavera europea, in cui il calcio italiano si guarda allo specchio e fatica a riconoscersi. Questa è una di quelle stagioni. Le luci della Champions League si sono spente troppo presto, lasciando spazio a un senso di inferiorità che non è più episodico, ma strutturale. Le inglesi corrono, le spagnole resistono, le tedesche tengono il passo. E la Serie A resta a guardare, con poche cartucce ancora da sparare e un ranking che racconta una verità difficile da digerire.

Una debacle senza appello: Italia fuori dai giochi che contano

Il verdetto è ormai scritto: nessuna squadra italiana è rimasta in corsa nella Champions League, il palcoscenico che più di tutti pesa nel calcolo del ranking UEFA. Un’uscita di scena collettiva che ha tolto ossigeno e punti, spalancando il divario con gli altri grandi campionati. Le inglesi, nonostante eliminazioni eccellenti come quelle di Manchester City, Newcastle, Chelsea e Tottenham, restano saldamente al comando. La profondità del loro sistema permette di accumulare punti anche quando le big cadono.

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Per l’Italia, invece, il discorso è chiuso: la matematica ha cancellato ogni possibilità di conquistare il secondo posto utile per il quinto slot in Champions. A tenere in vita il tricolore restano soltanto Bologna e Fiorentina, impegnate rispettivamente in Europa League e Conference League. Troppo poco, però, per colmare il gap. E il dato più allarmante è un altro: al momento, l’Italia è stata superata anche dal Portogallo.

Il ranking aggiornato al 19 marzo certifica la distanza:

Inghilterra 24.791 (5/9)

Spagna 20.281 (6/8)

Germania 19.428 (3/7)

Portogallo 18.900 (3/5)

Italia 18.714 (2/7)

Francia 16.392 (2/7)

Polonia 15.750 (1/4)

Grecia 13.800 (1/5)

Un sorpasso che pesa, simbolicamente e concretamente.

Il divario strutturale con le grandi d’Europa

Non è più solo una questione di risultati isolati. Il gap tra la Serie A e gli altri top campionati è diventato sistemico. L’Inghilterra domina grazie a una competitività diffusa e a risorse economiche fuori scala. La Spagna continua a produrre qualità e a reggere nei momenti chiave. La Germania, pur con meno squadre, mantiene un rendimento costante. L’Italia, invece, si aggrappa ai picchi senza riuscire a costruire continuità.

Le cavalcate europee degli ultimi anni non hanno trovato conferma nella stagione attuale. E senza squadre nelle fasi finali della Champions, il punteggio si impoverisce inevitabilmente. Il risultato è un ridimensionamento evidente: meno peso politico, meno margine di errore e possibilità di competere ad armi pari. E soprattutto, la perdita di quello slot extra che avrebbe garantito cinque squadre nella prossima Champions League.

L’ultima speranza: 9 squadre in Europa, uno scenario possibile

Eppure, in questo scenario complicato, esiste ancora una strada per riscrivere almeno in parte la narrazione. Se il Bologna dovesse vincere l’Europa League e la Fiorentina trionfare in Conference League, la Serie A potrebbe portare ben nove squadre nelle competizioni europee della prossima stagione, eguagliando un record appartenente alla Premier League.

Lo scenario sarebbe questo: cinque squadre in Champions (le prime quattro più il Bologna campione), tre in Europa League (tra cui la Fiorentina vincitrice della Conference, oltre ai piazzamenti in campionato e alla Coppa Italia) e una in Conference League. Un paradosso tutto italiano: fuori dai giochi che contano nel presente, ma ancora in grado di moltiplicare la propria presenza futura. Resta da capire se sarà sufficiente per colmare un divario che, oggi, appare sempre più profondo.