Ranking Uefa: Italia terza, Milan in risalita

Con la serata di ieri e le ultime gare in programma di Europa League, si è chiusa una settimana intensa per il calcio internazionale. Come vuole la tradizione, la Uefa, ha aggiornato il ranking per associazioni e per squadre, prorpio al termine delle fasi a gironi delle due competizioni europee. Le buone prove delle squadre italiane (Inter a parte) hanno fatto si che, l’Italia guadagnasse posizioni sulle altre nazioni insediandosi al terzo posto, dietro all’Inghilterra, ma prima di Germania e Francia.

Per quanto riguarda i club, Bayern e Barcellona guidano la speciale classifica, dove la Juventus si conferma terza davanti a Real e Atletico Madrid. Bene il Milan, che seppure molto staccato, scala diverse posizioni, attestandosi al 54°posto. Rispetto allo scorso anno, un netto miglioramento.

Ranking per associazione:

1. Spagna 89.456

2. Inghilterra 88.569

3. Italia 70.153

4. Germania 68.998

5. Francia 54.081

6. Portogallo 46.349

7. Russia 38.382

8. Olanda 36.800

9. Belgio 36.300

10. Austria 35.825

Classifica per club:

1. Bayern 122.00

2. Barcellona 116.00

3. Juventus 113.000

4. Real Madrid 112.000

5. Atlético Madrid 110.00

6. Manchester City 105.000

7. Paris Saint-Germain 101.000

8. Manchester United 97.000

9. Siviglia 92.000

10. Liverpool 90.000

54. Milan 28.000

OMNISPORT | 11-12-2020 11:08