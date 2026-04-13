Classifica aggiornata questa settimana: primato stabile della bielorussa davanti alla kazaka, l'azzurra non si schioda ma deve ribaltare l'andamento lento in vista di Roma

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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La regina dello Sunshine Double Aryna Sabalenka si gode ancora gli effetti dell’abbinata Indian Wells-Miami. Oggi, con la pubblicazione della classifica aggiornata di lunedì 13 aprile dopo la conclusione di Linz, in Austria, e le qualificazioni alla Billie Jean King Cup, la Tigre bielorussa può affermare di aver superato anche questo limite con il prezioso anello al dito. A debita distanza la sua rivale, la kazaka Elena Rybakina al suo “best ranking” di sempre, mentre Iga Swiatek rimane in quarta posizione cedendo l’ultimo gradino del podio alla statunitense Coco Gauff. Stabili Jessica Pegula e Amanda Anisimova come Jasmine Paolini all’8° posto dietro a Svitolina. A chiudere la Top 10, Mirra Andreeva che fa un piccolo passo in avanti e Mboko.

Sabalenka Sunshine Double blocca Rybakina

Come dicevamo, il doppio successo di Aryna Sabalenka consolida il suo primato in Top 10. L’impresa che ha messo a segno anche Jannik Sinner, sul versante ATP, ha consentito il salto a Montecarlo e l’operazione sorpasso ai danni di Carlos Alcaraz.

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Nel caso di Aryna, i due successi a Indian Wells e Miami hanno condotto a un rafforzamento della sua leadership davanti all’aggressiva Rybakina, 2° nel ranking WTA, che nutre ambizioni vere, evidenti pur non avendo raggiunto di certo la maturità necessaria. In terza posizione l’americana Coco Gauff, che precede la polacca Iga Swiatek. Stabile Jessica Pegula, sempre quinta, davanti all’altra statunitense Amanda Anisimova, sesta. In ascesa già due settimane fa l’ucraina Elina Svitolina che scavalca la nostra azzurra, Jasmine Paolini, ottava. Risale rispetto alle settimane precedenti la russa Andreeva che relega Victoria Mboko, 19enne canadese, al decimo posto.

Paolini stabile, in ascesa Cocciaretto

Alle spalle di Jasmine, fa un passo avanti Elisabetta Cocciaretto, che risale al numero 41. Ne fa uno indietro, invece, Lucrezia Stefanini, che scende al 148. Stabile Nuria Brancaccio, al numero 152, e precede Lisa Pigato, la quale grazie al suo primo titolo WTA 125 conquistato a Madrid guadagna ben 35 posizioni, salendo numero 154 e firmando il primato personale.

Fa ancora un passo indietro Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento ed ora al numero 164. Con l’uscita dei punti degli ottavi di Rouen 2025 scivola indietro di tredici gradini rispetto ad una settimana fa Camilla Rosatello, ora al numero 237. Perde trentacinque posizioni Silvia Ambrosio, ora numero 245, dodici posti in meno anche per Jessica Pieri, numero 260. Scende di un gradino anche Jennifer Ruggeri, che chiude la classifica delle prime dieci italiane.

Da notare che per Paolini la stagione della terra sarà decisiva, considerati i punti da difendere, soprattutto agli Internazionali di Roma, vinti lo scorso anno.

Top 10, Paolini sempre 8°

Torniamo alla classifica di questa settimana cambiata per via di Indian Wells, per quel che riguarda la Top 10, e in attesa dell’aggiornamento derivante dal risultato di Miami. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 11025 Elena Rybakina 8108 Coco Gauff 7278 Iga Swiatek 7263 Jessica Pegula 6243 Amanda Anisimova 6180 Elina Svitolina 3965 Jasmine Paolini 3907 Mirra Andreeva 3611 Victoria Mboko 3531

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Rybakina, la stella del tennis stabile in 2° posizione

Nella discussione perenne attorno alle scelte di allenamento e al rapporto con il suo coach che la vede al centro di interrogativi senza risposta, prosegue la personale scalata di Rybakina che però non minaccia seriamente Sabalenka.

Scivola sempre più giù Iga Swiatek, che paga la sua discontinuità in questa fase del 2026. La visione della kazaka + frutto di un piano chiaro: la vetta della classifica WTA. Aryna non è in difficoltà, per ora, e la quantità di punti che le divide non dovrebbe essere una minaccia.

Scende anche Anna Kalinskaya

Perde punti e una posizione nella Top 30, la russa Anna Kalinskaya ex fidanzata di Jannik Sinner, che ha trionfato a Montecarlo domenica scorsa. In discesa la tennista russa, che perde una posizione in classifica WTA passando dal 22esimo al 23esimo posto.