Ranking WTA: grinta Paolini ma la classifica non mente, Sabalenka regina alla vigilia degli Internazionali di Roma

Sabalenka leader, dunque, davanti alla kazaka Rybakina e a Swiatek salita in terza posizione . Quarta Coco Gauff, poi Jessica Pegula e Amanda Anisimova, davanti a Mirra Andreeva e alla nostra Jasmine Paolini, ottava . Victoria Mboko e Elina Svitolina chiudono la Top10 aggiornata.

Meno brillante rispetto all’anno 2025, Paolini è uscita da Madrid sconfitta dalla statunitense Hailey Baptiste ai sedicesimi di finale del WTA 1000 di Madrid. Reduce dal ko al debutto di Stoccarda con lacrime, dall’eliminazione ai sedicesimi di Miami e l’uscita agli ottavi di Indian Wells ora Jasmine deve ritrovarsi.

A Madrid già la classifica virtuale la premiava, ma lo scambio punti agli Internazionali d’Italia è importante: difende il titolo e un bagaglio decisivo. Una gran cambiale, insomma.

Internazionali Roma determinanti per Jasmine Paolini

Come evidenziato, sulla terra rossa di Madrid con le peculiarità che abbiamo rilevato e notate dallo stesso Sinner, che si appresta ad affrontare la parte più dura del torneo, Jasmine Paolini si è migliorata rispetto alla scorsa stagione e ha accumulato così un piccolo tesoretto utile in chiave ranking.

Ad oggi, nella classifica virtuale, la toscana vanta 3722 punti che hanno la loro valenza più per i punti persi dalle dirette avversarie che per altro. Ma gli Internazionali di Roma sono alle porte, ormai e Paolini ha il titolo da difendere e un bottino notevole, rispetto alle avversarie. Ed è dunque nel prestigioso torneo che si consumerà un passaggio decisivo nella stagione: Jasmine è chiamata a difendere un vero capitale.

Chi può minacciarla nella Top10? Occhio a Mirra Andreeva che può danneggiare seriamente Jasmine. Sulle altre possibili “scalatrici” i timori dovrebbero essere minori, anche solo per la continuità.

Top 10 del 4 maggio 2026, Paolini ottava

Torniamo alla classifica di questa settimana cambiata Madrid e in attesa di Roma. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 10110 Elena Rybakina 8555 Iga Swiatek 6948 Coco Gauff 6749 Jessica Pegula 6136 Amanda Anisimova 5985 Mirra Andreeva 4181 Jasmine Paolini 3722 Victoria Mboko 3531 Elina Svitolina 3530

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.