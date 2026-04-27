Ranking WTA: Sabalenka regina nel mezzo di Madrid, Paolini migliora ma è insidiata in vista degli Internazionali di Roma

Per Aryna Sabalenka il doppio colpo Miami – Indian Wells è perfettamente riuscito e rafforza la sua posizione dominante in classifica con quei punti di vantaggio che tenta di ampliare anche a Madrid. La Tigre tiene a bada Rybakina , nel ranking WTA, capace di mantenere saldo il suo best dietro a Aryna la quale vede aumentare leggermente il suo vantaggio a 2.395 punti. In terza posizione la statunitense Coco Gauff, che precede la polacca Iga Swiatek e le americane Anisimova e Pegula.

Sabalenka leader, dunque, davanti alla kazaka Rybakina e Gauff , Swiatek ancora quarta . Stabili Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Elina Svitolina , Mirra Andreeva e la nostra Jasmine Paolini, nona che nella classifica virtuale per adesso si difende, pur dovendo pagare una cambiale importante a Roma.

Cristallizzata la classifica nel mezzo di Madrid, era Sabalenka . Con ancora il Masters 1000 da chiudere, l’attuale assetto non conosce variazioni, sebbene sia già proiettabile qualche variazione dettata dalla progressione e dalla cancellazione dei punti della stagione 2025. Per questa ragione il ranking WTA rispecchia quello della settimana precedente con al vertice Aryna , a seguire Elena Rybakina e Coco Gauff . Jasmine Paolini figura in nona posizione, in attesa dell’aggiornamento che dovrebbe premiarla, momentaneamente e con le insidie che illustreremo.

In questa Top 10 fa il suo anche l’ucraina Svitolina da qualche settimana, tennista da tenere sotto osservazione e la russa Andreeva.

Meno brillante rispetto all’anno 2025, l’azzurra è uscita da Madrid sconfitta dalla statunitense Hailey Baptiste ai sedicesimi di finale del WTA 1000 di Madrid. Reduce dal ko al debutto di Stoccarda con lacrime, dall’eliminazione ai sedicesimi di Miami e l’uscita agli ottavi di Indian Wells ora Jasmine deve ritrovarsi.

A Madrid la classifica virtuale la premia con un 7° posto che la rassicura, ma lo scambio punti agli Internazionali d’Italia è importante: difende il titolo e un bagaglio decisivo.

Internazionali Roma decisivi per Paolini

Come evidenziato, sulla terra rossa di Madrid con le peculiarità che abbiamo rilevato e notate dallo stesso Sinner, che si appresta ad affrontare la parte più dura del torneo, Jasmine Paolini si è migliorata rispetto alla scorsa stagione e ha accumulato così un piccolo tesoretto utile in chiave ranking.

Ad oggi, nella classifica virtuale, la toscana vanta 3722 punti che hanno la loro valenza perché la portano in 7° posizione virtuale più per i punti persi dalle dirette avversarie che per altro. Ma gli Internazionali di Roma sono imminenti: Paolini ha il titolo da difendere e un bottino notevole, rispetto alle rivali. Ed è dunque nel prestigioso torneo che si consumerà un passaggio decisivo nella stagione: Jasmine è chiamata a difendere un vero capitale.

Chi può minacciarla nella Top10? Salvata la sua presenza tra le prime dieci, ad oggi, la prima e concreta presenza minacciosa è costituita proprio da Mirra Andreeva che può insinuarsi e superare l’italiana. Sulle altre possibili “scalatrici” i timori dovrebbero essere minori, anche solo per la continuità.

Top 10 del 20 aprile 2026, Paolini nona

Torniamo alla classifica di questa settimana cambiata dopo i due tornei di questa settimana e in attesa di quel che verrà da in primis Madrid. La situazione attuale è la seguente:

Aryna Sabalenka 10895 Elena Rybakina 8500 Coco Gauff 7279 Iga Swiatek 7273 Jessica Pegula 6136 Amanda Anisimova 5995 Elina Svitolina 3910 Mirra Andreeva 3746 Jasmine Paolini 3722 Victoria Mboko 3531

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.