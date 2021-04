Ranocchia: "Inter resiliente"

Andrea Ranocchia ha esultato dopo la vittoria dell’Inter contro il Bologna: “Oggi era fondamentale vincere visti anche i risultati delle altre, lo abbiamo fatto. Abbiamo sofferto tutti insieme quando c’era da farlo, l’importante erano i tre punti. Siamo contenti e ora pensiamo al Sassuolo”.

“E’ un’Inter resiliente, una squadra che dà tanto, negli allenamenti come in spogliatoio. Siamo tutti presenti e ci sentiamo tutti importanti, questo è fondamentale per arrivare in fondo”.

OMNISPORT | 04-04-2021 09:41