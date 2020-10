Rashford e il rigore ceduto da Lukaku: "E' un uomo squadra"

Il sorteggio di Champions League metterà di fronte Manchester United e PSG. Incrocio che risveglia dolci ricordi in Marcus Rashford, giovane attaccante dei Red Devils.

Rashford infatti su Twitter ha raccontato il precedente risalente al marzo 2019, quando il Manchester United riuscì a ribaltare la sconfitta dell’andata vincendo 1-3 al ‘Parco dei Principi’. “Avevamo poche speranze, Lukaku segna due gol nella prima mezz’ora. Avevamo bisogno di un’altra rete e al 94′ l’arbitro ci assegna un rigore. Romelu prende il pallone e me lo passa. Sapeva che quello era il mio momento”.

Un gesto di grande altruismo e particolarmente apprezzato da Rashford che esalta l’ex compagno, oggi all’Inter. “Sapeva che tutti i titoli sarebbero stati per me e lui era d’accordo anche se era stato decisivo per la vittoria. Questo dice chi è Romelu Lukaku. Un uomo squadra. Non ha mai paura di spegnere la sua luce per fare brillare gli altri”.

OMNISPORT | 01-10-2020 22:43