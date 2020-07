Il Werder Brema non lascerà andare via facilmente Milot Rashica. L’esterno kosovaro piace molto a Milan, Napoli e Lazio ma ha tanti estimatori anche in Bundesliga, dove è definitivamente esploso.

La società di Brema ha però rifiutato la prima offerta arrivata sul tavolo per il giocatore: una proposta da 15 milioni di euro più 3 di bonus da parte del Lipsia, che però non è bastata ed è stata rispedita al mittente, riporta la Bild.

