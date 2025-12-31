Raspadori, addio Atletico ma niente Roma: lo scenario clamoroso sul ritorno in Serie A di Jack

Simeone lo ha scaricato, Gasperini lo tenta. Ma Roma e Atletico Madrid sono ancora distanti e il rischio beffa è dietro l'angolo: ecco cosa può succedere

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Roma ha intensificato il pressing sull’Atletico Madrid con la speranza di ottenere il sì al ritorno in Italia di Raspadori. Jack è stato scaricato da Simeone nonostante i 22 milioni versati in estate nelle casse del Napoli, ma non è detto che il suo futuro sia nella Capitale. Anzi, bisogna prestare particolarmente attenzione a uno scenario che avrebbe del clamoroso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Roma non molla Raspadori

Gasperini confida che il mercato di gennaio gli porti in dote non uno, ma due attaccanti. Tradotto: Zirkzee, in gol nell’ultima partita disputata col Manchester United ma sempre in uscita, e Raspadori. Sì, il 25enne di Bentivoglio è finito in lista di sbarco, ma ciò non significa che l’Atletico Madrid abbia intenzione di svenderlo o regalarlo.

C’è un investimento anche importante da tutelare ed è proprio questo l’ostacolo principale nella trattativa tra i due club. I colchoneros hanno in mente una formula ben precisa, quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Obbligo che la Roma sta provando a evitare.

Il ritorno in Serie A: lo scenario clamoroso

La Roma, però, non è l’unico club italiano interessato a Raspa. Già, l’ex Sassuolo piace anche alla Lazio di Sarri, che a gennaio potrà a tornare operativa sul mercato dopo il blocco estivo. E occhio pure a uno scenario clamoroso: e se Jack tornasse a Napoli? Il rientro di Lukaku si fa sempre più complicato (Big Rom rischia di restare fermo ancora per diverse settimane), Lucca potrebbe già partire e lì davanti – per ammissione dello stesso ds Manna – bisogna intervenire perché non si può giocare col solo Hojlund.

Inoltre, intervistato dal Corriere dello Sport, il dirigente partenopeo si è espresso così sul possibile approdo del calciatore alla Roma: “Se può essere la sua prossima destinazione? Penso di no e spero di no, dal momento che è un calciatore importante che rinforzerebbe una concorrente”. Lo stesso concetto era già stato espresso pochi giorni fa in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana col Milan.

Certi amori fanno giri immensi…

Due scudetti alle falde del Vesuvio, l’ultimo – quello alla corte di Conte – da assoluto protagonista nella seconda parte di stagione. Raspadori, che a Napoli si trovava benissimo, aveva lasciato il Golfo per trovare più spazio con Simeone. Ma all’Atletico è andata anche peggio: solo 2 gol in 14 presenze tra Liga, Champions e Coppa del Re per un totale di 406′ in campo.

Per intenderci: Lucca – con 569′ – ha giocato di più. Grazie alla sua duttilità tattica, il classe 2000 potrebbe rivelarsi una pedina preziosa per i campioni d’Italia. Il blocco soft sul mercato incide fino a un certo punto: servono soluzioni fantasiose per operare in entrata, ma non impossibili da attuare. Come, ad esempio, la cessione di Noa Lang.