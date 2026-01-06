Raspadori tra Roma, Lazio e Napoli: Jack non ha ancora deciso se lasciare l'Atletico Madrid e spunta un like

Raspadori prende tempo e la Roma inizia a perdere la pazienza. L'ultimatum giallorosso scadrà a ore, alla finestra Napoli e Lazio, ma l'attaccante potrebbe restare a Madrid.

Raspadori continua a sfogliare la sua margherita e riflette sul futuro, se sarà o meno lontano da Madrid. L’attaccante non ha ancora deciso se lasciare l’Atletico, intanto la Roma attende, ma ancora per poco. Alla finestra Lazio e Napoli.

Raspadori non si decide, la Roma aspetta

La Roma non ha ancora perso le speranze di arrivare a Giacomo Raspadori, ma intanto inizia a perdere la pazienza nell’attesa che l’attaccante si convinca o meno a lasciare l’Atletico Madrid, che ha aperto da tempo alla sua partenza e al ritorno in Italia dell’ex Sassuolo e Napoli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Raspadori non ha ancora sciolto tutti i suoi dubbi sul futuro. Tornare in Italia lo aiuterebbe a ritrovare spazio e minutaggio, dopo i pochi scampoli di partita offerti da Simeone all’Atletico, e a blindare un posto in Nazionale in vista dei playoff di marzo e, si spera, dei Mondiali in estate.

La foto incriminata, messaggio di mercato?

Nel frattempo, sul profilo Instagram dei colchoneros si infittisce il mistero. Nelle ultime ore, in concomitanza con la partenza verso l’Arabia Saudita dell’Atletico, atteso dall’impegno in Supercoppa spagnola, è spuntata una foto con Raspadori in prima linea e una frase in inglese: “Fino all’ultimo respiro”.

Dal momento che – riflette il Corriere dello Sport – l’ex Napoli non è un titolare nei pensieri di Simeone e nell’ultima partita non ha segnato o fornito assist ai compagni, perché pubblicare una foto con lui protagonista? Un post, tra l’altro, accompagnato dal like di Elisa, la compagna di Raspadori.

Che sia stata una scelta bizzarra o senza secondi fini, oppure una notizia di mercato, è difficile saperlo, fatto sta che la Roma sta iniziando a spazientirsi e avrebbe dato un ultimatum al calciatore e all’Atletico che dovrebbe scadere tra oggi e domani: fumata bianca oppure non se ne farà nulla.

Raspadori come Sancho, il popolo giallorosso protesta

Nella mente dei tifosi giallorossi e dei dirigenti del club capitolino è ancora nitido il mancato arrivo di Sancho, corteggiato a lungo e poi sfumato con la conseguente perdita di tempo sul mercato, che a gennaio corre molto più veloce che in estate. “Restasse a Madrid se ha tutti questi pensieri”, è uno dei messaggi inviati dai sostenitori romanisti tra social e dirette radio.

Un pensiero comune che si scontra, però, con l’interesse forte e determinato della Roma per Giacomo Raspadori, e con l’accordo già trovato con l’Atletico Madrid. L’ultima parola spetta al giocatore, considerato un’alternativa di lusso per l’attacco dei colchoneros e utilizzato con il contagocce da Simeone.

Raspadori-Roma in stand-by, Napoli e Lazio alla finestra

La Roma aspetta, dunque, ma ancora per poco, mentre si fa forte e chiara un’altra indiscrezione di mercato, che vorrebbe Raspadori di nuovo a Napoli. Lo riporta Sky, secondo il quale gli azzurri sarebbero intenzionati a riprendersi l’attaccante in prestito, andando così a sfidare la Roma. Ma Raspadori, già poco impiegato da Conte l’anno scorso, accetterebbe di tornare e sgomitare ancora per un posto da titolare?

L’ultima ipotesi di mercato conduce, quindi, di nuovo nella Capitale, sulla sponda biancoceleste. La Lazio, alla disperata ricerca di rinforzi dopo la cessione di Castellanos e il blocco del mercato patito in estate, ha individuato in Raspadori un potenziale acquisto per accontentare Sarri.