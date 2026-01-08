Raspadori e Chiesa, panchinari di ritorno: Roma e Juventus si preparano ad accoglierli, trattative a un punto di svolta

Entrambi sono rimasti in panchina in Real-Atletico e in Arsenal-Liverpool: per l'ex Sassuolo l'approdo in giallorosso è quasi fatto, i bianconeri preparano l'affondo per l'esterno ma si aspetta di conoscere la decisione di Salah

Il calciomercato invernale sta per entrare nel vivo, e le trattative iniziano ad entrare nella fase calda. Ci sono molte squadre, in serie A, che devono apportare dei correttivi importanti, e mai come questa volta la sessione di gennaio può risultare decisiva.

Raspadori e Chiesa verso la Serie A

Tra i nomi più chiacchierati del momento ci sono sicuramente quelli di Giacomo Raspadori e Federico Chiesa, attualmente in forza ad Atletico Madrid e Liverpool. Esperienze poco fortunate per entrambi, tanto che un ritorno in Italia appare imminente. Ulteriore indizio è arrivato dalle partite di questa sera: entrambi sono rimasti in panchina, sia nella semifinale di Supercoppa spagnola tra Real e Atletico che nella sfida di Premier tra Arsenal e Liverpool.

Raspadori, la Roma nel destino

Inevitabile pensare che i due possano cambiare casacca a breve. In particolare l’attaccante ex Napoli e Sassuolo sembra vicino a salire su un aereo in direzione Roma. L’affare è in dirittura d’arrivo, come riporta la Gazzetta dello Sport: le parti stanno ultimando i dettagli del contratto. L’accordo dovrebbe basarsi su un prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con un’opzione di acquisto flessibile tra 20,5 e 23 milioni di euro. Il giocatore è stato aggregato al gruppo per la Supercoppa, e questo aveva fatto pensare che l’affare potesse saltare.

Raspadori-Massara, incontro in video

Poi, l’incontro tra Massara e gli agenti del giocatore, collegato in videoconferenza. La Roma ha alzato l’offerta a Raspadori e ora si respira maggiore ottimismo per la conclusione della trattativa, per la gioia di Gasperini che aveva fatto pesare il suo silenzio polemico dopo la partita di Lecce. Va detto che oltre a Raspadori potrebbero arrivare a Roma anche Zirkzee dal Manchester United (per lui contratto fino al 2030 da circa 3,5 milioni di euro a stagione) e Dragusin dal Tottenmham, giocatori che conoscono bene la Serie A.

Chiesa-Juventus, tempi più lunghi

Tempi un po’ più lunghi per Federico Chiesa, che invece spinge per tornare in Italia. La trattativa tra la Juventus e i Reds è iniziata e le mediazioni sono al lavoro per trovare un compromesso. Il destino di Chiesa è legato a quello di Salah: il Liverpool sta aspettando che l’egiziano rientri dalla Coppa D’Africa (che si concluderà il 18 gennaio) per capire se intende restare ad Anfield fino al termine della stagione. In tal caso, ci sarebbe il via libera per Chiesa, che oltretutto non è certo la prima scelta di Slot.

Juventus, prove di accordo con il Liverpool

L’ex bianconero ha fino ad ora messo insieme 469 minuti tra Premier e Coppe: se Salah dovesse invece annunciare l’addio, stante anche il brutto infortunio di Isak, Chiesa sarebbe costretto a restare. La Juventus insiste per il prestito, cosa che agli inglesi non piace: i reds spingono per la cessione definitiva, si sta lavorando per trovare un compromesso.