Atletico Madrid: Raspadori errore fatale al debutto, Simeone litiga con una tv in campo

Debutto amaro per l’Atletico in Liga: l'Espanyol vince in rimonta per 2-1. Raspadori cicca all'esordio, il Cholo furioso con la TV per un microfono

Già polemiche per l’Atletico Madrid che perde all’esordio in Liga. Un microfono sgradito e la sconfitta per 2-1 contro l’Espanyol hanno scatenato la furia del Cholo Simeone. Durante la pausa idratazione, l’allenatore del club di Madrid si è accorto di essere ‘spiato’ mentre forniva indicazioni ai suoi giocatori. Diego Simeone, da sempre contrario a intrusioni mediatiche in momenti tattici, ha reagito bruscamente, costringendo l’operatore ad allontanarsi. Pesa, inoltre, l’errore di Raspadori che ha rimesso in partita gli avversari in un momento decisivo.

Il cooling break della discordia

Con il caldo di Barcellona, che aveva costretto Simeone a rinunciare persino al suo tradizionale abito nero (non indossava la giacca e la sua maglietta era a maniche corte), i cooling break erano quanto mai necessari. Entrambe le squadre hanno approfittato dell’occasione per bere un po’ d’acqua e ricevere istruzioni dai rispettivi allenatori. La cosa strana è che alcune istruzioni si sentivano. “Stiamo pressando forte, li stiamo inseguendo, perché perderanno la testa”, ha commentato Cholo , prima di notare il microfono televisivo sopra il cerchio dei giocatori. Si è fermato e si è zittito. Un gesto, poche parole e un rappresentante ha chiesto all’operatore di farsi da parte per poter continuare a impartire istruzioni. Simeone non ama questo tipo di intrusione televisiva. Ha già detto in alcune occasioni di non gradire le interviste post-partita. Non gli piacevano nemmeno le telecamere negli spogliatoi prima della partita.

Raspadori, errore decisivo

Al Cornellá-El Prat, i colchoneros erano passati in vantaggio grazie a un capolavoro di Julián Álvarez: destro potente dai 20 metri e palla all’incrocio. Lo stesso argentino, poco dopo, ha colpito un palo che avrebbe potuto chiudere la partita. Ma dal 70’ in poi, l’Atletico ha perso lucidità e ha subito la rimonta.

Entrato nella ripresa insieme a Griezmann, Giacomo Raspadori ha commesso l’errore più pesante del match: al 73’ si è perso la marcatura su Miguel Rubio, che ha firmato il pareggio sugli sviluppi di una punizione battuta da Exposito. All’84’ l’altra doccia fredda: cross di El Hilali e colpo di testa acrobatico di Pere Milla per il 2-1 finale dell’Espanyol.

Simeone e i nuovi innesti che non bastano

Il Cholo aveva lanciato subito cinque nuovi acquisti dal primo minuto: Hancko, Ruggeri, Cardoso, Almada e Baena. Tutti hanno mostrato buone qualità, ma i cambi hanno indebolito la squadra. Con l’uscita di Almada e Baena, il centrocampo ha perso brillantezza. Male anche l’ingresso di Koke e Griezmann, apparsi fuori ritmo.

Un avvio in salita per l’Atletico Madrid

L’Atletico torna da Barcellona con una sconfitta che brucia: un buon primo tempo e tante occasioni sprecate, seguite da un blackout fatale nel finale di gara. Per Raspadori, un debutto da dimenticare nonostante fosse stato accolto da applausi dai tifosi dell’Atletico nell’hotel a Barcellona prima della partenza per la gara. Per Simeone, invece, bisognerà lavorare soprattutto sui nuovi innesti arrivati dal mercato affinché si adattino al sistema di gioco.

