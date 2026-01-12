Raspadori fa litigare i tifosi di Napoli e Roma: la telenovela è social, preso d’assalto il profilo di Jack

L'attaccante in uscita dall'Atletico Madrid ha messo in stand-by i giallorossi in attesa della mossa della sua ex squadra: i tifosi si riversano sul web

Corteggiato dalla Lazio. Inseguito dalla Roma e da Gasperini che lo voleva già all’Atalanta. Affascinato dal possibile e romantico ritorno a Napoli, dove ha vinto due scudetti in tre anni. Sì, Raspadori, la cui esperienza all’Atletico Madrid è già ai titoli di coda, è uno dei grandi protagonisti del mercato di gennaio. Il futuro del 25enne attaccante di Bentivoglio agita i tifosi partenopei e giallorossi che hanno letteralmente preso d’assalto il suo profilo Instagram.

Raspadori infiamma la rivalità tra Napoli e Roma

Dopo aver detto no a Lotito, Jack ha preso tempo con la Roma. C’è il ritorno a Napoli sullo sfondo e la possibilità di ritagliarsi un ruolo di primo piano nel nuovo modulo disegnato da Conte che sembra abbinarsi perfettamente alle sue caratteristiche.

Proprio come nella seconda parte della scorsa stagione, quando – a causa della cessione di Kvaratskhelia e dell’ormai cronica emergenza infortuni, l’allenatore pugliese accantonò il 4-3-3 per lanciarlo al fianco di Lukaku. Con risultati eccezionali. Involontariamente l’ex Sassuolo si ritrova a infiammare la già accesa rivalità tra i tifosi azzurri e quelli giallorossi, che sui social non si risparmiano frecciatine e battute al vetriolo.

La telenovela di mercato diventa social

Basta dare un’occhiata all’account Instagram del calciatore bocciato da Simeone (zero gol con l’Atletico Madrid nei pochi minuti collezionati in Liga, due nelle coppe) per capire cosa sta accadendo. Pur non essendo particolarmente attivo sul web, l’ultimo post di Raspadori in cui ha proposto gli scatti più significativi del suo 2025 ha subito un improvviso boom di commenti nelle ultime ore. Ad animare la pagine, le due tifoserie.

“Torna da noi”, scrive Ludovica, fan del Napoli. “Ti aspettiamo a braccia aperte”, aggiunge un altro sostenitore azzurro. E, ancora, Raffaele: “Jack, ti aspettiamo a Napoli. Hai vinto due scudetti con noi, vieni che vinciamo il terzo per la leggenda. Torna a casa”. Di tutt’altro tenore, i commenti dei tifosi della Roma, infastiditi dal mancato approdo del giocatore nella Capitale nonostante l’accordo già raggiunto tra i due club. “La Roma non si fa aspettare tutto questo tempo. Deve essere una scelta di cuore. Non siamo e non saremo mai il tuo piano B” punge ‘ilragazzodelpincio’. “Non venire. Quando la Roma chiama, devi dire ‘sì, vengo subito’, perché la Roma è roba seria… pupazzo”. Piccola nota a margine: tra i like al post di Raspadori figura anche quello del Napoli. È vero, ci sono gli scatti dello scudetto, ma se invece fosse un indizio di mercato?

Jack ha deciso il suo futuro

Al momento non si registrano dichiarazioni ufficiali da parte dell’attaccante che non intende correre il rischio di perdere la Nazionale nell’anno dei Mondiali, ma, come riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, avrebbe le idee piuttosto chiare.

Raspadori ha messo in stand-by la Roma, perché aspetta il Napoli, a sua volta bloccato dal mercato a saldo zero. L’ex Sassuolo sarebbe disposto a lasciare Madrid solamente per far ritorno alle falde del Vesuvio ed è proprio questo il motivo che ha spinto Massara a virare con decisione sul 18enne talento del Marsiglia, Robinio Vaz.