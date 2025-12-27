Roma, Raspadori si allontana: ecco perché si è complicata la trattativa con l'Atletico Madrid

Raspadori non trova spazio in Liga nonostante il buon contributo in termini di gol e assist: la Roma è interessata, ma la trattativa non è semplice

Tra i nomi caldi del mercato di gennaio c’è sicuramente Giacomo Raspadori. Ci pensano in tante, soprattutto la Roma, anche se nelle ultime ore la trattativa con l’Atletico Madrid si è complicata per motivi economici e di opportunità.

Raspadori, futuro lontano da Madrid?

Il futuro di Giacomo Raspadori potrebbe già essere lontano da Madrid. L’attaccante della Nazionale, in forza all’Atletico, fatica a trovare spazio con continuità e con lo spareggio Mondiale alle porte, sta valutando tutte le ipotesi per tenersi stretto un ruolo di primo piano nell’undici azzurro e nel calcio che conta.

Raspadori ha giocato solo 406 minuti con la maglia dell’Atletico, nonostante si sia ambientato bene nello spogliatoio dei colchoneros fatica a entrare nelle grazie di Simeone. Basti pensare che soltanto tre giocatori hanno collezionato un minutaggio inferiore rispetto all’ex attaccante del Napoli, ovvero Martin (66 minuti), l’ex Udinese e Atalanta, Musso (270 minuti) e Cardoso (324 minuti).

L’impatto di Raspadori all’Atletico Madrid

Eppure Raspadori non ha mai accusato problemi fisici, è sempre stato a disposizione di Simeone, che evidentemente gli preferisce i vari Julian Alvarez, Griezmann, Baena e pure l’ex bianconero Nico Gonzalez, scivolando indietro nelle gerarchie fino a essere la quinta scelta del pacchetto offensivo.

Non sono bastati il gol contro l’Eintracht in Champions League e contro l’Atletico Baleares in Copa del Rey; neppure gli assist a Llorente a Liverpool, al suo esordio con la maglia dell’Atletico, e a Griezmann contro il Girona nell’ultima partita del 2025, per scalare posizioni nelle simpatie del Cholo. In totale, racconta AS, Raspadori è stato coinvolto attivamente in un gol ogni 82 minuti di utilizzo.

Ecco perché non è da escludersi una sua cessione, magari in prestito, già a gennaio, evitando di disperdere un investimento da 22 milioni di euro pagati al Napoli la scorsa estate. Anche se l’infortunio di Nico Gonzalez e quello di Baena, appena recuperato, potrebbero regalargli qualche minuto in più sulla fascia sinistra d’attacco.

Raspadori-Roma, trattativa complicata

È infatti questo uno degli intoppi per la Roma nella corsa a Raspadori. L’Atletico Madrid non intende svenderlo, l’attaccante rimane comunque uno dei calciatori più importanti della rosa dei colchoneros, anche se chiuso da una concorrenza imponente. Arrivasse un’offerta difficile da rifiutare (praticamente il costo del cartellino), allora se ne potrebbe riparlare.

Ma la Roma difficilmente investirà così tanto a gennaio, anche se l’infortunio di Pellegrini renderebbe necessario un innesto alla Raspadori. I giallorossi hanno soprattutto bisogno di un “numero 9”, dal momento che Dovbyk dovrebbe partire e Ferguson non ha convinto Gasperini. In questo caso la dirigenza andrebbe forte su Zirkzee, nome bollente nel mercato della Roma.