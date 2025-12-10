L'attaccante ex Napoli e Sassuolo vorrebbe già rientrare dalla Spagna dopo pochi mesi che si sono rivelati insoddisfacenti

A pochi mesi dal suo trasferimento all’Atletico Madrid, sarebbe già possibile il rientro di Giacomo Raspadori in Serie A complici le aspettative, disattese, della vigilia del trasferimento. L’ex Napoli aveva lasciato i Campioni d’Italia proprio per trovare quella continuità che filosoficamente non riusciva a difendere nell’undici studiato dl tecnico Antonio Conte. Su 20 partite disputate dalla squadra di Simeone, l’azzurro ne ha disputate 11 di cui soltanto tre da titolare.

Roma-Raspadori, perché sì

Stando a quel che riporta la Gazzetta dello Sport, Jack Raspadori sarebbe finito nel mirino della Roma, convinta a riportarlo in Italia già nella sessione invernale di mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo alla ricerca dell’attaccante perfetto con o oltre Zirkzee.

Dalla sua l’Atletico Madrid che pure ha effettuato un investimento sul giocatore acquistato solo pochi mesi fa a 22 milioni di euro più 4 di bonus potrebbe valutare la cessione ma alle condizioni economiche giuste.

La formula potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20-22 milioni per non scontentare nessuno, pur considerate le cifre.

L’inserimento della Lazio

Gasperini così avrebbe a sua disposizione l’attaccante che manca al reparto offensivo giallorosso, ma anche la Lazio e Sarri avrebbero mostrato interesse per Raspadori che avrebbe confermato il suo desiderio agli agenti che cureranno la possibile operazione.

I pezzi di questo puzzle dovranno incastrarsi e tutti, compreso il ruolo dell’ex Bologna che pare in procinto di farsi disponibile per un trattativa.